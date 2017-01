Ruim achtduizend Turkse ambtenaren ontslagen

De Turkse regering heeft met drie nieuwe decreten de schorsing of het ontslag van 8.390 ambtenaren, onder wie politieagenten en wetenschappers, aangekondigd, melden persbureau Reuters en Turkse media. Ook is de noodtoestand in het land verlengd tot 19 april.

Door de noodtoestand kan Erdogan per decreet regeren. Het overgrote deel van de ontslagen viel bij de politie. 2.687 medewerkers verliezen hun baan, onder wie 53 hoge commissarissen en 919 hoofdofficieren. 1.699 medewerkers van het ministerie van Justitie, onder wie acht leden van de Raad van State en één van de Hoge Kiesraad, zouden de wacht zijn aangezet. Op universiteiten in het hele land zijn 786 mensen ontslagen.

Noodtoestand verlengd om terroristische aanslagen

276 mensen die eerder ontslagen werden, zijn weer terug aangenomen. Ondertussen kregen ook elf kranten weer het recht om heropend te worden, zij worden niet meer verdacht ‘banden te hebben met terrorisme’.

Het decreet maakt het ook mogelijk Turken die in het buitenland wonen de nationaliteit te ontnemen als ze niet reageren op dagvaardingen.

De massaontslagen zijn niet nieuw; al sinds de couppoging op 15 juli vorig jaar worden duizenden ambtenaren uit hun ambt gezet. Het zou vooral gaan om Turken die nauwe banden onderhouden met de Gülenbeweging. Erdogan meent dat Gülen verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep.

Turkije heeft de noodtoestand verlengd vanwege de voortdurende terroristische aanslagen in het land. Op 1 januari, in de nieuwjaarsnacht, kwamen 39 mensen om het leven toen een schutter het vuur opende in een bomvolle nachtclub.