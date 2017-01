President Ivoorkust bereikt overeenkomst met militairen

Volgens de president van Ivoorkust Alassane Ouattara is er een overeenkomst bereikt met de muitende militairen in zijn land. Verschillende persbureaus melden dat het staatshoofd heeft toegezegd rekening te houden met de eisen van de in opstand gekomen soldaten. Zij willen een loonsverhoging en betere leef- en werkomstandigheden.

Reuters meldt dat na bekendmaking van het akkoord er schoten te horen waren in Bouake, een van de grootste steden van het West-Afrikaanse land. Volgens het persbureau gaat het om militairen die niet tevreden zijn met de overeenkomst. Zij hebben onder anderen de Ivoorse minister van Defensie en de burgemeester van Bouake een huis in gedreven, waar nu ook regeringsofficials en journalisten in vast zitten.

De soldaten in Bouake zouden niet tot volgende week willen wachten op de beloofde loonsverhoging, maar willen deze per direct doorgevoerd zien, aldus een journalist in het bestormde huis tegenover Reuters.

Kritiek

Voordat de soldaten in Bouake het vuur openden, uitte president na het sluiten van de overeenkomst al kritiek op de manier waarop de militairen hun misnoegen hadden bekendgemaakt. Sinds vrijdagochtend waren de ontevreden soldaten in opstand. Ze controleerden onder meer zwaarbewapend de belangrijke verkeersaders in Bouake. Ouattara:

“Ik zou wel willen zeggen dat deze manier van eisen stellen niet gepast is. Het tast het imago van ons land aan, na al onze inspanningen om de economie te doen herleven.”

De president riep de militairen daarna op terug te keren naar hun kazernes.