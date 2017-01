Politie onderzoekt mogelijke liquidatie in Breda

Een zestigjarige man is vrijdagavond om het leven gekomen bij een schietpartij in Breda. Omdat het slachtoffer een bekende van de politie is wordt onderzocht of het gaat om een liquidatie. Waarvan de politie het slachtoffer kent kan de politie niet zeggen, maar een woordvoerder bevestigt dat het gaat om iemand uit het “criminele milieu”.

Vrijdagavond rond 23.30 kreeg de politie een melding van getuigen die schoten hadden gehoord in de Lunetstraat. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten aangetroffen op het fietspad, waarna nog een vergeefse poging gedaan werd hem te reanimeren. Omdat de politie werd aangesproken door een familielied van het slachtoffer dat in de buurt aanwezig was, kon de identiteit van het slachtoffer snel vastgesteld worden.

De politie houdt er rekening mee dat de schutter met een auto is gevlucht. Op de Gilzeweg in het nabijgelegen Bavel is een uitgebrand voertuig gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met het schietincident.

In de buurt van het misdrijf hielden agenten hielden in de nacht van vrijdag op zaterdag een 25-jarige man uit Etten-Leur aan omdat hij weigerde te vertrekken en van dichtbij foto’s wilde maken van de overledene.