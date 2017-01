Oud-premier Portugal Mário Soares (92) overleden

De voormalige president van Portugal, is zaterdag op 92-jarige leeftijd overleden. Soares lag sinds december in het ziekenhuis, meldt persbureau Reuters op basis van de Socialistische Partij, de partij waarvoor hij jarenlang actief was.

Socialist Mário Soares won met zijn partij in 1976 de eerste democratische verkiezingen in Portugal. Die vonden plaats na de Anjerrevolutie, de militaire staatsgreep waarbij progressief-linkse groeperingen een einde maakten aan het bewind van António de Oliveira Salazar. Soares partij haalde bij die eerste verkiezingen de meeste zetels en zodoende werd hij minister-president. Soares slaagde erin Portugal naar een democratie te leiden, na decennia van rechtse dictatuur.

Van 1983 tot 1985 was de socialist opnieuw premier van Portugal. In die rol leidde hij de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie, die in 1986 volgde. In 1986 werd Soares president van Portugal, hij diende twee termijnen van vijf jaar en zwaaide in 1996 af.