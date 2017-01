Ireen Wüst voor vijfde keer Europees kampioen allround

Het was een EK allround zoals Ireen Wüst ze zo vaak al heeft gereden, zo graag ook doet. Marge op de 500 meter, als het even kan nog wat marge op de 3.000 meter en dan een flinke tik op de 1.500 meter, zodat ze op de afsluitende vijf kilometer met een gerust hart nog kan instorten. En zo hard instorten zoals ze dat ooit deed in 2007, toen ze in Collalbo een enorme voorsprong toch nog wist te vergooien, gebeurt niet meer. We zijn negen jaar verder, Wüst is nu 30, heeft te veel ervaring, dat gebeurt niet meer.

Wüst won in Heerenveen haar vijfde Europese titel allround en deed dat met een dominantie als vanouds. “Ik heb wel het gevoel dat ik tegen mijn oude vorm aan zit”, zei ze vlak na haar vijf kilometer tegen haar eeuwige Tsjechische rivale Martina Sablikova. Die verloor ze, maar dat is ze wel gewend. Die zes seconden die de beste langeafstandsrijder bij de vrouwen pakte hadden er ruim zeventien mogen zijn. Het was prima zo.

Des te knapper nog als je bedenkt hoe snel dit EK voor de vrouwen is afgewerkt. Met de nieuwe opzet van een gecombineerd EK allround en EK sprint, waren de allroundvrouwen op zaterdag al klaar. Belangrijker, en frustrerender in het geval van Wüst: tussen de drie kilometer gisteren en de 1.500 meter vanochtend zat niet heel veel tijd. “Even fietsen, dan naar het hotel en een slaappil erin”, zei Wüst gisteren, toen ze toegaf dat ze met het oog op dat drukke programma misschien niet zo kapot had moeten gaan op de drie kilometer. Die slaappil was nodig, vanwege de hoeveelheid caffeïne die ze die dag op had. De adrenaline van een volgepakt Thialf is voor een schaatsster van haar kaliber soms niet genoeg.

Brons voor Antoinette de Jong Antoinette de Jong pakte achter Wüst en Sablikova het brons op het EK. De pas 21-jarige De Jong had lang zicht op het zilver, wat haar beste prestatie op een internationaal allroundtoernooi zou zijn geweest, maar haar vijf kilometer was net niet goed genoeg. Vorig jaar won De Jong al brons op het EK en WK allround.

Een van haar beste

Haar 1.500 meter was de afstand waar ze het meest trots op kon zijn, zo vlak na haar titel. 1.56,57 onder de zware omstandigheden van dit weekend? Meer dan prima. Had echt nog wel sneller gekund, maar ja, die korte nacht. Het bleek de genadeklap voor elke hoop die Sablikova nog had kunnen hebben. Een “degelijke” vijf kilometer maakte het af en zorgde ervoor dat dit misschien een van de beste toernooien werd die Wüst in lange tijd, al dan niet ooit heeft gereden.

Enige minpunt? Dat ze morgen alsnog moet terugkomen. De mannen schaatsen morgen nog, dus het duurt nog een dag voordat ze in de welbekende arreslee een ererondje mag doen. Wat dan wel weer uitkomt: ze kan mooi een hooikoortspilletje innemen omdat ze allergisch is voor de paarden. “Dat doe ik op een wedstrijddag dan liever weer niet.”