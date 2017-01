Gladde wegen zorgen voor veel ongelukken

Sneeuw en ijzel hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag op verschillende wegen voor veel ongelukken gezorgd. In het hele land zorgt de gladheid voor problemen, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID). Volgens de dienst stond de teller rond 07.30 uur op bijna tweehonderd aanrijdingen. Nog altijd raadt Rijkswaterstaat mensen af de weg op te gaan.

De ergste gladheid was er zaterdagochtend in het westen van het land. Op de A4 richting Amsterdam is rond 04.00 uur zaterdagochtend een vrachtwagen geschaard tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Burgerveen. Een personenauto raakte bij dat ongeluk betrokken en er zou sprake zijn van ernstig letsel.

Later breidden de problemen zich uit naar de rest van het land. Rond 06.00 uur werden ook ongelukken in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Friesland gemeld. Op de A15, de A16, de A27 en de A59 is volgens de VID sprake van ongevallen met letsel. Op de A12 Den Haag-Utrecht reed bij Nieuwerbrug een vrachtwagen de midden-vangrail in. Tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug zijn daarom drie rijstroken afgesloten.

Ook de treinen ondervinden hinder van het weer. De Nederlandse Spoorwegen (NS) melden dat het treinverkeer tussen Vlissingen en Roosendaal gestremd is vanwege ijzel aan de bovenleiding. Ook tussen Kersenboogerd en Enkhuizen rijden geen treinen, ditmaal door rijp aan de bovenleiding.

Code oranje

Het KNMI heeft voor het gehele land code oranje afgegeven. Vanuit het westen gaat de temperatuur vandaag langzaam oplopen waardoor de gladheid verwacht wordt in de loop van de ochtend te verdwijnen. In het oosten en zuidoosten van het land moet men echter tot in de avond rekeningen houden met gladheid.

Rijkswaterstaat laat via twitter weten volop te strooien en sinds vrijdagavond al 6,3 miljoen kilo zout te hebben verspreid. Ook zet de dienst alle 546 strooiwagens in, aangevuld met speciale calamiteitenwagens die onder hoge druk een hete zoutoplossing op het wegdek spuiten.