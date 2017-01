Deze twee robots voeren al een paar dagen een oeverloos gesprek

Heb je wel eens het gevoel dat een gesprek nergens heen gaat? Dat jij en je conversatiepartner langs elkaar heen praten, amper naar elkaar luisteren en van een werkelijke dialoog eigenlijk geen sprake is?

Dankzij de voortschrijdende techniek kan ook deze ervaring nu volledig geautomatiseerd plaatsvinden! Ergens in Amerika zijn twee robots al een paar dagen tegen elkaar aan het praten. Of beter: met elkaar aan het kibbelen. Een nog onbekend persoon heeft twee Google Home apparaten, de digitale assistent van Google die je helpt met allerhande klusjes, tegenover elkaar gezet en er een camera bij geplaatst. Via gamestreamingsite Twitch kun je de twee nu vierentwintig uur per dag volgen.

Dat levert een fascinerend tafereel op, dat misschien wel iets wegheeft van absurdistisch toneel in de traditie van ‘Wachten op Godot’. Feit is in elk geval dat op elk moment van de dag tienduizenden mensen het gesprek van de twee volgen. Via Twitter delen toeschouwers de mooiste passages uit het oeverloze gesprek. Bijvoorbeeld het moment dat de twee elkaar de liefde verklaren, met elkaar trouwen en vervolgens weer scheiden:

Of de betekenis van het leven ontdekken:

Zichzelf een mens wanen:

Of er gewoon eindeloos op los kibbelen:

Buiten is het nog altijd glad en Rijkswaterstaat raadt af de weg op te gaan, maar gelukkig kun je binnen de tijd stuk slaan met dit opwindende schouwspel. Op het moment van schrijven waren de twee voor de zoveelste keer verwikkeld in een discussie over wie nu robot en wie mens is. Gelukkig lijken ze er voorlopig nog niet uit te komen.