Code oranje geldt alleen nog in Limburg, maar gladheid blijft

Hoewel het KNMI waarschuwt dat het tot zondagochtend in het hele land nog glad kan zijn door ijzel en bevriezing, geldt alleen nog maar voor de provincie Limburg code oranje. Mensen die daar de weg op gaan, moeten extra bedacht zijn op gevaarlijke situaties vanwege gladheid. De A76 bij Simpelveld is afgesloten.

In de oostelijke provincies is de waarschuwing afgeschaald van oranje naar geel. Ondanks dat verwacht wordt dat de ijzel in de loop van zaterdagnacht verdwijnt, kunnen natte wegen en sneeuwresten weer opvriezen, meldt de Verkeersinformatie Dienst. Vanwege het weinige verkeer kan het strooizout onvoldoende worden ingereden, aldus de VID.

Zaterdag rond de 450 ongevallen

Sneeuw en ijzel hebben vrijdagnacht en in de loop van zaterdag op verschillende wegen voor veel ongelukken gezorgd. ANP meldt dat tot zaterdagavond rond de 450 ongevallen gebeurd zijn. De gladheid heeft aan één automobilist in het Gelderse Ochten het leven gekost, nadat hij met zijn auto in de sloot terechtkwam.

In de loop zaterdag verkleurde de code die het KNMI uitgaf voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland al van oranje naar geel naar groen. Niet veel later werd de waarschuwing voor Friesland, Groningen, Flevoland en Utrecht ook bijgesteld van oranje naar geel. Voor het oosten en zuidoosten gold tot ongeveer 22.00 uur code oranje - die nu dus alleen nog maar in Limburg van toepassing is.

In het hele land leidde het winterweer tot calamiteiten. De NS meldden dat verschillende treintrajecten kortstondig eruit lagen, en in Rotterdam is de Erasmusbrug van middag tot avond gesloten geweest. Dat kwam omdat grote stukken ijs van de tuien van de brug op het wegdek vielen. Om 21.30 uur zaterdagavond was de brug weer vrij toegankelijk.

NRC ging zaterdag mee op pad met een strooiwagen: Het is ochtend, en hij strooit al uren zout