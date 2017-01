Assertieve patiënt krijgt voorrang in gezondheidszorg

Om écht goede gezondheidszorg te krijgen, moet je in Nederland mondig zijn. Dat blijkt uit de dertig uitgebreide gesprekken die NRC in verschillende buurten (in Bussum, Oostdijk en Zevenaar) in Nederland voerde over zorg. Wie durft te vragen, wint in de zorg, constateert een groot deel van de geïnterviewden. Zij putten uit talrijke eigen ervaringen: de traplift die gedeeltelijk werd vergoed omdat de aanvraagster volhardend was, of de jongen met taaislijmziekte die wordt behandeld in een ander ziekenhuis omdat zijn moeder erop staat.

Lees het gehele onderzoek: Goede zorg krijg je niet zomaar

Een ander belangrijk punt van zorg in de gesprekken is mantelzorg. Geïnterviewden vinden niet dat de regering mensen mag op dringen om te mantelzorgen maar constateren dat dit wel gebeurt. Vooral vrouwen vrezen dat die last op hun schouders zal belanden. „Eerst heeft de overheid erop gehamerd dat vrouwen moeten werken. Nu heeft iedereen iets opgebouwd en moet het weer anders”, zegt een van hen.

De toegenomen bureaucratie is een derde pijnpunt. Om goede zorg te krijgen moet je door een web van instanties, regels en formulieren ploegen, vinden veel zorggebruikers die we spraken. De 75-jarige echtgenote van een man die leed aan terminale prostaatkanker, beschrijft hoe de thuishulp voor elke handeling opnieuw moest inchecken op een apparaatje. Meerdere mensen vertellen dat ze naar tevredenheid zijn overgestapt naar een kleinere thuiszorgaanbieder, zoals Buurtzorg. Anderen kozen voor een antroposofische dokter.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart bezoeken verslaggevers van NRC buurten verspreid over Nederland om te praten over de belangrijkste verkiezingsthema’s. Het gaat om buurten met een relevante bevolkingsopbouw, die een jaar geleden ook al door NRC zijn bezocht voor een peiling over de stand van het land.

Deze keer praten we door over drie onderwerpen die sterk leven en zeker een rol gaan spelen in de campagne en in verkiezingsdebatten: gezondheidszorg, arbeidsmarkt en migratie. Welke verhalen komen los? Wat verwachten mensen van de politiek? Dit weekend: de gezondheidszorg. De twee andere afleveringen verschijnen in de loop van deze en volgende maand in de weekendkrant.