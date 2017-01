Waterpeil in Maas-Waalkanaal onnodig laag door late sluiting sluis

Nadat een schip vorige week donderdag een stuw bij het Brabantse Grave had geramd, duurde het uren voordat een sluis bij het naburige Heumen werd gesloten. Daardoor daalde het waterpeil in het Maas-Waalkanaal meer dan nodig. Dat bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving vrijdag in de Volkskrant. Een aannemer, de rijksdienst maakt vooralsnog niet bekend welke, beheert de sluizen in dat gebied.

In dichte mist ramde een Duits binnenvaartschip vorige week donderdagavond rond half acht de stuw bij Grave in de Maas. De sluis bij Heumen verbindt de Maas met het Maas-Waalkanaal. Bij calamiteiten of onderhoud kan deze worden gesloten.

Op afstand bestuurbaar

De sluis bestaat uit een zogeheten keersluis en een schutsluis. De keersluis is op afstand bestuurbaar, maar werd pas rond middernacht gesloten. De schutsluis, die ter plaatse moet worden bediend, ging om half drie ’s nachts dicht. „Wij hebben ons eerst gericht op de veiligheidssituatie rond de beschadigde stuw zelf”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Er lag een schip met de schadelijke stof benzeen, we wisten bijvoorbeeld nog niet of er sprake was van een lek.” Later bleek er geen gevaar te zijn . De rijksdienst onderzoekt nog hoe het precies is gelopen rond de sluis bij Heumen.

„Doordat het water zo sterk gedaald is, kan een tiental schepen niet weg”, zegt Wilco Volker van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Hij zou het „kwalijk” vinden als slordig gehandeld zou zijn.

Met pompen is de rijksdienst bezig het Maas-Waalkanaal op peil te brengen om de schepen te bevrijden.