Trumpblog: Demonstranten krijgen plek bij inhuldiging Trump

Ook Toyota nu onder vuur om fabriek Mexico

Na Ford en General Motors heeft Donald Trump zijn vizier opnieuw op een autofabrikant gericht vanwege plannen voor een nieuwe fabriek in Mexico. Ook Toyota kan een “flinke invoerbelasting” verwachten als het auto’s voor de Amerikaanse markt buiten de Verenigde Staten gaat bouwen, zo kondigde de zakenman vrijdag op Twitter aan.

realDonaldTrump Donald J. Trump Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. 5 januari 2017 @ 18:14

Toyota wil een nieuwe productielocatie bouwen in Mexico, waar een vernieuwde versie van het model Corolla in elkaar gezet moet gaan worden. De fabriek moet in 2019 in gebruik worden genomen, zo liet het bedrijf al in 2015 weten. “Geen sprake van”, twitterde Trump. “Of een fabriek in de VS of een flinke invoerbelasting”.

Belasting van 35 procent

Eerder dreigde Trump al tegenover Ford en GM met een invoerbelasting van 35 procent op kleinere auto’s, als beide bedrijven die in Mexico zouden blijven bouwen. Ford besloot woensdag om die reden af te zien van hun plannen. Volgens Reuters bouwen bijna alle autofabrikanten hun kleinere modellen in Mexico, omdat ze daar flink kunnen besparen op lonen.

Auto's van het model Corolla rollen van de band in een Amerikaanse fabriek. Foto Toyota

Toyota gaat in een reactie niet inhoudelijk in op het dreigement van Trump, maar liet weten dat de werkgelegenheid in de VS niet afneemt door de nieuwe fabriek in Mexico. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen bijna 22 miljard dollar (20,7 miljard euro) geïnvesteerd in de VS. Toyota heeft tien Amerikaanse productielocaties 1.500 autowinkels, waar in totaal 136.000 mensen werken.