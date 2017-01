Thuiskok. Ragout van ossenstaart en -wang

Dit door de Andalusische keuken geïnspireerde gerecht bevat ossenwang en ossenstaart, maar het liefst heeft Nel Schellekens dat je dezelfde lichaamsdelen van een stier gebruikt. Die zijn namelijk net zo lekker en worden anders weggegooid.

Snijd de groenten, verhit olie in een koekenpan en bak de groenten aan. Doe de tomatenpuree erbij en roer goed. Voeg dan knoflook, tijm en Spaanse peper toe. Snijd de ossenstaart en de wangen in stukken. Kruid met peper en zout. Bak het vlees met wat verhitte olie in een flinke braadpan aan alle kanten aan. Schenk de wijn erbij en laat even bruisen. Voeg de tomaten toe en de groenten uit de koekenpan. Doe dan de bouillon erbij. Het vlees moet minstens voor de helft onderstaan.

Laat 4 uur stoven op 90 graden, mogelijk langer; het vlees moet echt zacht zijn. Haal het vlees uit de pan. Zeef de saus, laat afkoelen en schep dan het vet eraf. Als de staart koel genoeg is, peuter het vlees tussen de botjes uit. Verwarm de saus zachtjes in een pan. Voeg het vlees toe en de platte peterselie. Het moet een tamelijk dikke massa zijn. Breng op smaak. Snijd de puntpaprika’s in de lengte doormidden. Verwijder de zaadlijsten. Vul ze met het vleesmengsel en zet ze ongeveer 10 minuten in een oven op 200 graden tot de paprika zacht is.