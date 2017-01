Soldaten Ivoorkust eisen hoger salaris en komen in opstand

Soldaten in een drietal steden in Ivoorkust zijn op vrijdag in opstand gekomen, zo melden de autoriteiten. Ze eisen een hoger salaris, zo melden internationale persbureau’s.

In Bouake, de twee na grootste stad van het West-Afrikaanse land, controleren soldaten de belangrijkste verkeersaders. Ook in Korhogo is een opstand en in het centraal gelegen Daloa lopen zwaar bewapende mannen door de stad, zo laat een inwoner weten aan persbureau AP.

“De veiligheidstroepen hebben hun posten verlaten en verder is iedereen naar huis gevlucht voor bescherming”.

‘Situatie heeft veel weg van een muiterij’

Alain-Richard Donwahi, de minister van Defensie, heeft in verklaring op de staatstelevisie de soldaten opgeroepen om terug te keren naar de barakken, zodat de regering een oplossing kan vinden voor het conflict. Volgens NRC-correspondent Koert Lindijer heeft de situatie veel weg van een muiterij.

“Het zijn strijders van de president Alassane Ouattara die hem aan de macht hebben geholpen. Het lijkt daardoor veel eerder op een muiterij van ontevreden soldaten, dan er sprake is van een staatsgreep”.

De voormalige Franse kolonie stond lange tijd bekend om haar politieke stabiliteit in een verder onrustige regio. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2010 claimde zowel zittende president Laurent Gbagbo als zijn rivaal Ouattara de zege. Nadien braken onlusten uit waarbij zeker drieduizend mensen om het leven kwamen.

Na een militaire interventie werd Ouattara uitgeroepen tot president en Gbagbo opgepakt en uitgeleverd aan het International Strafhof in Den Haag.

Gbagbo staat terecht voor etnische zuiveringen en haatcampagnes.