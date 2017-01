‘Rusland haalt vliegdekschip weg bij Syrië’

Rusland is begonnen met het terugtrekken van troepen in en rondom Syrië. Als eerste worden het vliegdekschip Admiraal Koeznetsov en de daarbij behorende schepen teruggetrokken. Dat heeft het hoofd van de Russische generale staf, Valeri Gerasimov, vrijdag gezegd tegen het persbureau Tass.

De Admiraal Koeznetsov lag in de Middellandse Zee voor de kust van Syrië en voerde aanvallen op rebellengroepen en terreurorganisatie IS uit. SU33-gevechtsvliegtuigen voerden bombardementen uit na van het vliegdekschip te zijn opgestegen. Het afbouwen van de Russische aanwezigheid is onderdeel van het vredesbestand dat in december werd gesloten tussen Syrië en de rebellengroepen. Rusland en Turkije stonden garant voor beide partijen.

Met onder meer luchtsteun van Russische gevechtsvliegtuigen behaalden de troepen van president Assad een belangrijke overwinning op de rebellen in de noordelijke stad Aleppo. In maart kondigden de Russen ook al aan zich terug te trekken uit Syrië. Dat gebeurde uiteindelijk niet, de militaire aanwezigheid werd juist opgeschroefd.

In juli werd de Admiraal Koeznetsov naar de Middellandse Zee gestuurd om te patrouilleren. Onderweg zou de Russische marine een Nederlandse onderzeeër hebben weggejaagd die de Admiraal Koeznetsov op twintig kilometer afstand volgde.

Straaljagers en kruisraketten

Het Russische vliegdekschip Admiraal Koeznetsov werd in november voor het eerst gebruikt tijdens een offensief in Syrië. De Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, zei toen dat er straaljagers vertrekken vanaf het vliegdekschip om luchtaanvallen uit te voeren op doelen van IS. Ook werden kruisraketten afgevuurd.