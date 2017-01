Recordaantal vluchtelingen stierf onderweg

In 2016 zijn naar schatting 7.495 migranten omgekomen tijdens hun reis. Het overgrote deel, zo’n 5.000 vluchtelingen, stierf tijdens de overtocht van de Middellandse Zee. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie vrijdag.

Het aantal doden ligt fors hoger dan in 2014 en 2015. In die jaren kwamen er zo’n 6.000 migranten om het leven. Volgens de IOM is de stijging vooral terug te voeren op betere informatie over sterfgevallen. De IOM stelde vrijdag dat deze cijfers vermoedelijk nog het “topje van de ijsberg” vormen. Zo’n 18.500 doden in drie jaar is zonder meer schokkend, zegt IOM.

Middellandse Zee

In november werden onder regie van de Italiaanse kustwacht ruim 2.700 migranten opgepikt voor de kust van Libië. Ondanks het verslechterde weer zijn er geen aanwijzingen dat het aantal mensen dat de Middellandse Zee opgaat, daalt. Enkele van de vijfhonderd Afrikaanse migranten die in de tweede week van november in Sicilië aan land werden gebracht, vertelden dat tientallen mensen zijn verdronken toen hun rubberboot omsloeg.

Turkije-deal

Hoewel het aantal migranten dat naar Griekenland reist sinds de Turkije-deal is teruggelopen, is het aantal migranten dat via Italië Europa bereikt nog niet teruggedrongen.

Halverwege 2016 zijn er volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken 56.328 bootvluchtelingen het land binnengekomen. Een daling van 5,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De meeste bootvluchtelingen die Italië bereiken hebben de Nigeriaanse, Eritrese of Gambiaanse nationaliteit.