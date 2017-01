PVV maakt kandidatenlijst bekend voor verkiezingen

De PVV heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de verkiezingen van 15 maart, zo meldt de partij op haar website. Opvallend is de vierde positie van de omstreden Gidi Markuszower.

De senator trok zich in 2010 nog terug als kandidaat-Kamerlid nadat inlichtingendienst AIVD waarschuwde dat hij een risico vormde voor de integriteit van Nederland. Markuszower, voormalig woordvoerder van de Joodse partij Likoud Nederland, zou betrokken zijn bij de overdracht van “informatie aan buitenlandse mogendheden”.

Wilders kiest voor vertrouwde namen; heeft iedereen nodig

Partijleider Geert Wilders maakte eerder op vrijdag de top drie van de PVV bekend. Huidig Kamerlid Fleur Agema, rechterhand van Wilders, staat op nummer twee en de nummer drie van de lijst is nieuwkomer Vicky Maeijer. Zij zit sinds 2014 voor de PVV in het Europees parlement.

Wat verder opvalt is dat Wilders vooral kiest voor vertrouwde namen. Hij heeft iedereen nodig, ook kandidaten die aangaven misschien te willen stoppen, voor de verkiezingen in maart. Zo staat Kamerlid Lilian Helder op de negende plaats. Zij heeft na de val van kabinet Rutte I contact gezocht met de VVD voor een mogelijke overstap, zo meldde het Algemeen Dagblad in 2014.

Veel van de kandidaten hebben al een functie binnen de partij. Ze zijn senator, Europarlementariër, gemeenteraadslid of hebben een beleidsfunctie bij de PVV.