Poetin probeerde verkiezingen VS te beïnvloeden

De Russische president Poetin heeft een “campagne” opgezet om de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden. Dat schrijven de Amerikaanse inlichtingendiensten in een onderzoek dat vrijdag openbaar is gemaakt. In het rapport schrijven de inlichtingendiensten:

“We hebben vastgesteld dat Poetin en de Russische regering de overwinningskansen van Trump wilden vergroten door Clinton in diskrediet te brengen.”

Volgens de inlichtingendiensten was het doel van Rusland om het publieke vertrouwen in het Amerikaanse democratische proces te ondermijnen, Clinton zwart te maken en haar verkiesbaarheid te schaden. Ze zijn er dus van overtuigd dat Rusland verantwoordelijk is voor het hacken van zowel de Democraten als de Republikeinen. Door alleen de Democratische mails te lekken, probeerden ze de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Trump erkent voor eerst mogelijke Russische betrokkenheid

Obama werd donderdag al ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek en Trump kreeg vrijdag de top van de inlichtingendiensten op bezoek in de Trump Tower. Na afloop liet Trump weten een team te zullen samenstellen dat binnen negentig dagen met een plan moet komen om cyberaanvallen tegen te gaan.

Volgens de aankomende president verliep het overleg met James Clapper, directeur Nationale Inlichtingen, John Brennan, CIA-directeur, en FBI-directeur James Comey, “constructief”. Dit is opvallend omdat Trump afgelopen week veel kritiek uitte op het onderzoek en de inlichtingendiensten.

In een verklaring erkende Trump voor het eerst dat Russische hackers mogelijk achter de aanval zaten. Wel benadrukte hij dat de hack niet van invloed is geweest op de verkiezingsuitslag:

“Hoewel Rusland, China, andere landen, groepen en mensen van buiten constant blijven proberen in te breken op de computer-infrastructuur van onze overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties, inclusief het Nationaal Comité van de Democraten, is dat absoluut niet van invloed geweest op de uitslag van onze verkiezingen. Ook is het een feit dat er niet is geknoeid met de stemmachines.”

‘Heksenjacht’

De bijeenkomst met de top van de inlichtingendienst kwam na een week waarin Trump herhaaldelijk kritiek had op het onderzoek en de inlichtingendiensten. Een paar uur voor de bijeenkomst had Trump zich nog fel uitgelaten over het onderzoek. Hij zou de affaire rond de Russische hack tegen de Amerikaanse krant The New York Times een “heksenjacht” hebben genoemd van zijn politieke tegenstanders “uit schaamte na het verlies van de presidentsverkiezingen.” Tijdens het telefonische interview zou hij volgens de krant herhaaldelijke kritiek hebben gegeven op de voortdurende focus op Rusland. “China heeft onlangs nog twintig miljoen overheidsnamen gehackt. Waarom praat niemand hierover?” Hij zou in het interview hebben herhaald dat het niet de eerste keer was dat het Witte Huis werd gehackt:

“Ze hebben het Witte Huis gehackt. Ze hebben het Congres gehackt. We zijn zo’n beetje de hoofdstad van alle hacks in de wereld.”

Trump kritisch op onderzoek

Trump liet zich al eerder zeer kritisch uit over de gang van zaken rond het onderzoek naar de Russische hacks. Zo kondigde hij vrijdag aan een onderzoek aan te vragen naar het lekken van het rapport aan nieuwszender NBC op donderdag. Verschillende media, waaronder NBC, berichtten donderdagavond al over het rapport, nog voordat Trump het zelf had ingezien.

realDonaldTrump Donald J. Trump I am asking the chairs of the House and Senate committees to investigate top secret intelligence shared with NBC prior to me seeing it. 6 januari 2017 @ 16:51

Ook over andere aspecten van het onderzoek was Trump afgelopen week kritisch op Twitter.

realDonaldTrump Donald J. Trump The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia…… 6 januari 2017 @ 00:30

realDonaldTrump Donald J. Trump So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer servers? What is going on? 6 januari 2017 @ 00:40

Top inlichtingendienst noemt kritiek Trump ‘minachtend’

James Clapper, de hoogste baas van de Amerikaanse inlichtingendiensten, had tijdens een hoorzitting van de Strijdkrachtencommissie van de Senaat donderdag kritiek op de sceptische uitlatingen van Trump over het onderzoek van de inlichtingendiensten. “Er is een verschil tussen scepsis en minachting,” zou hij volgens The New York Times hebben gezegd. De opmerkingen van Trump over de partijdigheid en bekwaamheid van de inlichtingendiensten zou hun moraal ondermijnen.

Woolsey stapt op

Ondertussen is één van de belangrijkste veiligheidsadviseurs van Trump, James Woolsey, donderdagavond uit het transitieteam gestapt. De voormalig CIA-directeur en tevens één van de meest toonaangevende experts op het gebied van de inlichtingendiensten, zou het niet eens zijn met Trumps visie op de inlichtingendiensten. Volgens The Washington Post zou zijn woordvoerder in een verklaring hebben gezegd:

“Vanaf nu is Woolsey geen adviseur meer voor Trump of zijn transitieteam. Hij wenst de aankomende president en zijn regering veel succes.”

Sancties

Obama trof eind december vergeldingsmaatregelen tegen Russische diensten en personen als straf voor de hack en vermeende inmenging tijdens de presidentsverkiezingen. Obama verklaarde dat 35 Russen in overheidsdienst en hun families binnen 72 uur de VS moesten verlaten. Ook liet hij weten dat twee complexen in de VS die door Rusland beheerd worden, hun deuren moeten sluiten.

Poetin reageerde verrassend op de sancties van Obama. Hij liet weten geen Amerikanen het land uit te zetten. “Aan Russische zijde is er alle grond voor een adequaat antwoord. Maar wij zullen ons niet verlagen tot het niveau van onverantwoorde huis-tuin-en-keukendiplomatie.” Rusland liet weten zich te richten op de politiek van de regering van president Trump.

