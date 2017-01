Perfecte rondjes en gekronkel: metrokaarten als kunstwerkjes

Wie in slaap valt in de metro van Glasgow en daardoor zijn halte mist, heeft geen heel groot probleem. Exact 24 minuten later – toevallig ook de tijdsduur van het ideale powernapje – komt hetzelfde station nog een keer voorbij. De enige metrolijn in de Schotse stad loopt in een rondje, langs vijftien verschillende stations.

Hoe anders is dat in Londen, waar sommige metrolijnen kilometerslang parallel lopen aan elkaar. Wil je naar halte Kings Cross, dan kun je kiezen uit zes verschillende lijnen. En naar Paddington Station rijden vijf verschillende metro’s. Het maakt een ritje met de ondergrondse aanzienlijk ingewikkelder dan in Glasgow.

Peter Dovak, een Amerikaanse grafisch ontwerper, raakte al op jonge leeftijd geïntrigeerd door de diversiteit en complexiteit van metronetwerken. Hij probeerde die zo sterk mogelijk te versimpelen, tot witte kaartjes gevuld met kronkelende gekleurde lijntjes. In totaal tekende hij op die manier de metronetwerken van 220 verschillende steden over de hele wereld.

Niet elke kaart was even makkelijk

In sommige gevallen zijn de tekeningen van Dovak kleine kunstwerkjes op zich. Neem het netwerk van Hongkong, dat van een afstandje bijna een Chinees teken lijkt. En de kaart van Moskou had net zo goed een van de mysterieuze Nazca-tekeningen in de woestijn van Peru kunnen zijn. Terwijl de metro van Belo Horizonte het meest weg heeft van een neus van de zijkant.

Het idee voor de verzameling ontstond toen Dovak een poging deed om alle metronetwerken ter wereld in één mobiele applicatie te stoppen. Om op het scherm van een telefoon te passen, moest hij de kaarten terugbrengen tot een klein plaatje. De kunst was om die kaart herkenbaar te houden, zelfs als een stad heel veel metrolijnen heeft. Tegen The Independent zei hij daarover:

“Ik wilde de officiële kaarten en kleuren van elk metronetwerk gebruiken, maar dat was niet altijd gemakkelijk. Zeker in landen waar ze geen Engels spreken was het moeilijk een recente kaart te vinden.”

‘Japanse metro’s zijn altijd indrukwekkend’

De moeilijkste klus van allemaal was Seoul, vindt Dovak. Door de Zuid-Koreaanse stad lopen maar liefst twintig verschillende lijnen, die elkaar tientallen keren kruisen. Toch is Seoul niet zijn favoriete creatie, zegt hij tegen de Britse krant:

“Het is moeilijk een favoriet te kiezen. Maar de metronetwerken in Japan zijn altijd heel erg indrukwekkend. En ik ben ook dol op de metro’s in Toronto en Montreal.”

Naast metronetwerken tekende Dovak onder meer ook alle voertuigen in het Amerikaanse openbaar vervoer en de kleurstellingen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.