Orka Tilikum, die in 2010 zijn trainer doodde, overleden

Tilikum, een orka die zeven jaar geleden zijn trainer doodde in SeaWorld Orlando, is vrijdag overleden. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog, maar bekend is dat de orka kampte met een aanhoudende bacteriële infectie aan zijn longen.

Geschat wordt dat hij 36 jaar oud is geworden. De orka werd in 1983 op 2-jarige leeftijd gevangen en verbleef tot 1992 in Sealand of the Pacific, een soortgelijk park, maar dan in Canada. Dat park sloot in 1992 kort nadat Tilikum en nog twee andere orka’s een twintigjarige trainer verdronken nadat zij uitgleed in het orkaverblijf.

Toen Tilikum eenmaal in SeaWorld Orlando opgenomen was, doodde hij in 1999 een insluiper. Een man had de dag ervoor het park bezocht en had zich laten insluiten na sluitingstijd. De volgende dag werd hij dood gevonden in het verblijf van Tilikum. De persoon had meerdere bijtwonden.

Blackfish

In 2010 ging het weer mis: Tilikum doodde een 40-jarige dolfijnentrainer tijdens een zogenoemd dine-with-Shama-show, daarbij kunnen bezoekers aan de rand van het bassin aan tafels dineren. De orka’s en dolfijnen worden tijdens dat diner getraind. Tilikum trok tijdens die show zijn trainer mee onderwater om haar vervolgens te laten verdrinken.

Naar aanleiding van Tilikum werd in 2013 de documentaire Blackfish gemaakt. Blackfish toont het verhaal van Tilikum en laat zien wat gevangenschap doet met orka’s.

Sinds de verschijning van de documentaire kampt SeaWorld met teruglopende bezoekcijfers. Met name het park in San Diego heeft de omzet flink terug zien lopen. Door alle commotie rondom Blackfish hebben de themaparken van SeaWorld besloten om vanaf 2017 te stoppen met orka-shows en ook met het fokken van de dieren.