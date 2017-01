Opnieuw gevangenisrel in Brazilië: zeker 33 doden

Bij een grootschalige vechtpartij in een Braziliaanse gevangenis zijn vrijdag zeker 33 gevangenen om het leven gekomen. Onduidelijk is nog of het opnieuw om een botsing tussen bendes gaat, meldt persbureau Reuters vrijdag. Afgelopen maandag kostte een dergelijke veldslag in een andere gevangenis aan 56 bendeleden het leven.

De gevechten van vrijdag vonden plaats in Boa Vista, een stad in de Noord-Braziliaanse staat Roraima, nabij de grens met Guyana. Ook in oktober vielen daar al meer dan twintig doden bij gevangenisrellen. De gevechten van maandag vonden eveneens plaats in het noorden van Brazilië, in de gevangenis van de stad Manaus.

Tekst gaat verder onder de kaart:



Over de oorzaak van de vechtpartijen van vrijdag konden de autoriteiten nog niets melden tegenover Reuters. Deskundigen lieten na maandag al aan het persbureau weten dat een wraakactie van de verliezende bende waarschijnlijk was.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer bekend is.