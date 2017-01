Modevraag: waarom gebruiken modebladen altijd jonge modellen?

Waarom is er in modebladen zo weinig aandacht voor oudere dames? 65-plussers hebben tijd en geld en we doen graag ideeën op, maar er worden altijd jonge modellen gebruikt. Waarom?

Dat vraagt Sara Kramp.

Het antwoord

De Nederlandse Harper’s Bazaar had vorige jaar een modereportage met Pat Cleveland (toen 65 jaar, en nog altijd actief als professioneel model). Onze L’Officiel vierde het zestigjarig bestaan van de internationale titel met de even oude Iman als covermodel. En ook in advertenties van luxemerken zijn af en toe oudere vrouwen te zien; de Amerikaanse schrijfster Joan Didion was anderhalf jaar geleden een van de gezichten van het Franse Céline – ze was toen 80 jaar.

Toch heeft u gelijk, want juist omdat het uitzonderingen zijn, kan ik deze namen zo oplepelen. Het is al lang zo dat vooral late tieners en vroege twintigers de kleding aanprijzen die vaak door veel oudere vrouwen (en mannen) wordt gekocht. Gladde huidjes en strakke, dunne lichamen fotograferen nu eenmaal makkelijker.

Zelfs seniorenblad Plus heeft opvallend jonge covermodellen, doorgaans tussen de 45 en 55 jaar. Dat werkt beter voor de losse verkoop omdat het een grotere groep aanspreekt, aldus adjunct-hoofdredacteur Marilou Snels. „Als je iemand van 70 op de cover zet, denkt iemand van 50 misschien: dit is niet voor mij.”

Als u mooi geklede leeftijdsgenoten wilt zien, bent u het best af bij blogs, zoals het Amerikaanse advanced.style of misjab.nl, de site van de Nederlandse Misja Beijers (64). Beide zijn gespecialiseerd in bijzonder geklede vijftigplussers.

