Lampionplant van 52 miljoen jaar straalt aan ‘einde van de wereld’

Dit lampionnetje van een lampionplant oogt alsof het gedroogd is tussen de bladzijden van een telefoonboek. In werkelijkheid heeft het vruchtje 52 miljoen jaar liggen wachten tot het, samen met een vergelijkbaar exemplaar, werd opgegraven in Argentinië. De twee fossielen, die donderdag zijn beschreven in Science, zijn uniek. Dit 2 centimeter grote lampionnetje is duidelijk te herkennen als de vruchtkelk van een lampionplant, een Physalis. Het andere fossiel is ook zo’n kelk, iets langgerekter, met de bes er nog in.

Het leek onmogelijk om zulke fossielen te vinden. Lampionplanten behoren tot de nachtschadefamilie (Solanaceae), net als de tomaat, de aardappel en de paprika. Die familie is volgens recente genetische stambomen pas 30 miljoen jaar geleden ontstaan. De twee Argentijnse fossielen zijn dus onverwacht oud, en ze zijn ook onverwacht mooi. Er zijn maar ongeveer veertig andere fossielen uit de nachtschade-familie bekend. Dat zijn allemaal zaden en een enkel stuk hout. Deze twee fossielen hebben als enige een geslachtsnaam gekregen, en zelfs een soortnaam: Physalis infinemundi. De lampionplant ‘van het einde van de wereld’ zal een belangrijk ijkpunt worden voor de stamboom van de nachtschades. Wetenschappers van de universiteiten Penn State en Cornell (VS) en van het paleontologisch museum van Trelew (Argentinië) vonden de fossielen tijdens een langlopend opgravingsproject in Patagonië.