Ook deze Vlaamse nonnen hebben een YouTube-kanaal

Een echte nonnenvlog mag het dan niet zijn, de bewoonsters van de Vlaamse priorij Bethanië hebben sinds kort wel een andere manier gevonden om een groter publiek te bereiken. Om ervoor te zorgen dat mensen hen “beluisteren, zien, ja, ontmoeten!”, zoals ze het zelf noemen, startten de vrouwen een YouTube-kanaal.

Want hoe maak je de gesloten wereld van een klooster wat opener voor de buitenwereld? En dan vooral: voor de jongere generaties? Met video, besloten zuster Myriam, priorin Hannah, zuster Bénédicte, zuster Laurentia, zuster Ria, zuster Isabel en zuster Rafaël. Dus huurden de zeven een cameraploeg in die verslag kwam doen van het leven op de landerijen in Loppem, niet ver van Brugge.

Nu kunnen we zien hoe de vrouwen samen scrabble spelen, de was doen en de krant lezen, of rondlopen over het terrein, met op de achtergrond muziek en bespiegelingen (“Op zich is ons leven niet nuttig, maar ik denk dat alle dingen die het leven zin geven niet nuttig zijn”).

Een enkele keer wordt het misschien wat zoetsappig, maar de video’s geven wel een opmerkelijk oprecht inzicht in wat er nu eigenlijk gebeurt in een klooster en wat nonnen nu de hele dag doen. De vrouwen zijn bovendien extreem openhartig over de ontwikkelingen die ze hebben doorgemaakt (Een ontroerende zuster Ria, tijdens het kleien: “Ik heb nog een hele weg af te leggen om mens te worden”). Zo heb je aan het einde een behoorlijk helder idee van het leven in Loppem.

Tot nu toe lijkt het kanaal een klein succes. Alle video’s zijn meer dan duizend keer bekeken, de eerste zelfs meer dan zesduizend keer - niet slecht voor een klooster van zeven bewoners.

Bekijk hier alle video’s van het kanaal.