Kijk in de kledingkast van Fashion Week-directeur Iris Ruisch

Het Amsterdamse benedenhuis van Iris Ruisch (41), sinds 2015 creatief directeur van Amsterdam Fashion Week, is vanaf dat ze er acht jaar geleden met haar man en hun kinderen introk bijna constant in verbouwing geweest.

Het begon met het verwijderen van de plavuizen en de schrootjes waarmee alle muren waren bedekt. Nu is haar slaapkamer aan de beurt en daarom bevinden het grootste gedeelte van haar kleding en accessoires zich tijdelijk in de meterkast in de gang. De jassen die er normaal hangen zijn tijdelijk verplaatst naar de schuur. De garderobe van haar man, met wie ze normaal de kast deelt, hangt op kledingrekken in de slaapkamer en de schuur.

Iris Ruisch. Foto Milan Gino

Veel schoenen

Ruisch heeft een indrukwekkende verzameling schoenen, bijna allemaal met een behoorlijke hak; met haar 1 meter 69 vindt ze zichzelf „heel klein”. Op een aantal paar uit haar collectie „valt niet te lopen” – bijvoorbeeld de sleehakken van Jil Sander en de laarsjes van Givenchy, die vooraan staan. „Maar omdat ze zo waanzinnig zijn gemaakt, bewaar ik ze toch.”

Ik heb acht jaar bij Laun­dry Industry gewerkt als mannenmodeontwerper. Toen mijn zoon werd geboren, kreeg ik een Chanel-shopper van de eigenaren (te zien op de foto). ‘Jij gaat niet met een luiertas lopen’, zeiden ze.’ Zo heb ik hem ook gebruikt.”

Je kunt me uittekenen in een jas van schapenvacht – ik heb er drie. Deze is van PCL, het modelabel dat Peter [Leferink, Ruisch’ echtgenoot] enige tijd heeft gehad. Met de zwarte kwastjes erin is hij te opvallend voor gewoon, maar het is mijn favoriet voor fashion week. Hij maakt een outfit meteen af. De zwarte sjaal over de witte jas is ook uit de collectie van Peter.”

De oranje boa is van Sonia Rykiel, die heb ik in het begin van het millennium in Parijs gekocht. De oranje schoenen eronder zijn van Lanvin, uit een op ballerina’s geïnspireerde collectie. Het was een verjaardagscadeau. Ik heb zelf lang aan ballet gedaan, dus ik was er heel blij mee.”