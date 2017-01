Hof verwerpt zaak FNV tegen FIFA over stadionbouw Qatar

Het gerechtshof in de Zwitserse stad Zürich heeft de zaak van onder meer vakbond FNV over de erbarmelijke werkomstandigheden van arbeiders in Qatar vrijdag verworpen. De vakbonden houden wereldvoetbalbond FIFA verantwoordelijk voor de slechte werkomstandigheden bij de bouw van stadions voor het WK voetbal 2022, dat wordt gehouden in Qatar.

De rechtbank heeft de uitspraak nog niet toegelicht. FNV laat in een reactie weten dat de rechtbank de klacht heeft verworpen, omdat de rechtbank verklaart niet bevoegd te zijn de zaak te behandelen. FNV beraadt zich op vervolgstappen. Volgens de FIFA heeft de rechter in Zürich bepaald dat de mondiale voetbalbond de situatie in Qatar goed controleert.

Vakbond FNV sleepte, samen met een Bengaalse arbeider en twee Bengaalse vakbonden, de FIFA voor de rechter om het WK voetbal in Qatar. Er zou een structurele schending van mensenrechten plaatsvinden bij de voorbereidingen voor het WK in het oliestaatje.

Volgens de FNV heeft de FIFA Qatar het WK voor 2022 onterecht toegewezen. De FIFA zou bij het toewijzingsproces hebben nagelaten arbeidshervormingen af te dwingen, zodat de rechten van de arbeiders worden nageleefd.

Schadevergoeding van 10.000 euro

Nadim Shariful Alam uit Bangladesh eiste daarnaast een schadevergoeding van 10.000 euro. Hij hielp volgens de FNV anderhalf jaar lang “als moderne slaaf” bij het uitladen van vrachtschepen. Hij kreeg daar uiteindelijk niet voor betaald. Twee vakbonden uit Bangladesh, de Bangladesh Free Trade Union Congress (BFTUC) en de Bangladesh Building and Wood Workers Federation (BBWWF), sloten zich aan bij de zaak.

Onder de arbeiders zijn veel migranten uit Nepal, India en Bangladesh. Volgens schattingen, zoals die in een rapport van de International Trade Union Confederation, zijn tijdens de werkzaamheden al meer dan duizend arbeiders om het leven gekomen. De migrantenwerkers zouden in temperaturen tot wel 50 graden werken en in kleine onhygiënische huisjes samenwonen. Daarbij zouden ze onderbetaald worden, of helemaal niet betaald.

Kafala-sponsorsysteem

Een van de moeilijkste problemen voor arbeidsmigranten is het controversiële kafala-sponsorsysteem, waarbij migranten afhankelijk zijn van een ‘sponsor’ - altijd een Qatari - om van werk te wisselen of om het land te verlaten. Paspoorten van de arbeiders worden veelal ingenomen.

Er is veel kritiek van mensenrechtenorganisaties op de toewijzing van het WK aan Qatar. In maart publiceerde Amnesty International een uitgebreid rapport, waarvoor zij ruim tweehonderd arbeidsmigranten interviewde.