Hoe jonge walrus lekker dolt met meeuwen

‘Op een onbewoond eiland zijn alle dagen fijn.’ Dat is een supervrolijk liedje van Kinderen voor Kinderen: het gaat over zon en kokosnoten. Maar op de meeste onbewoonde eilanden zijn helemaal niet alle dagen fijn.

Zoals het eiland waar twee biologen afgelopen zomer een hele maand kampeerden. Het was een kaal, onbewoond eilandje in de zee bij Siberië. Dat ligt in het noorden van Rusland. Het was er koud, de zon scheen bijna nooit, en er groeiden geen bomen. Het stonk er naar poep.

En de twee biologen, die Andrej Giljov en Karina Karenina heten, zaten elke dag een paar uur bovenop een winderige klif. Ze hadden een verrekijker en een fotocamera, en tuurden naar de walrussen langs de kust onder hen. Het waren er duizenden. Vandaar dat het zo naar poep rook.

Het was de moeite waard, vertelt bioloog Andrej. Want ze ontdekten iets dat nog niemand wist. Jonge walrussen vinden het leuk om met zeevogels te spelen.

Walrussen leven in de oceanen rond de Noordpool. Ze zijn groot en vervaarlijk, met die slagtanden. En het lijken nogal serieuze dieren. Ze jagen op vis, ze vechten met elkaar, en tussendoor gaan ze bij elkaar liggen om uit te rusten.

Maar jonge walrussen zijn net zoals andere jonge dieren, ontdekten Andrej en Karina. Jonge walrussen willen spelen. Aan een kale winderige kust is er niet veel. Maar er zijn wel meeuwen en aalscholvers die op het water dobberen. En die kun je pakken!

Je kunt bijvoorbeeld stilletjes van achteren naar een meeuw toe zwemmen. Als je dichtbij genoeg bent, duik je ineens op hem af met een harde plons met je kop of met je flippers. Haha!

Het is ook leuk om net te doen of je de meeuw met je slagtanden wilt meppen. Of, misschien wel het allerleukst: je zwemt onder water tot je helemaal onder de meeuw bent. Dan duik je plotseling op en haalt uit met je slagtanden. Niet om hem dood te maken, maar gewoon voor de lol. De meeuw schrikt zich een bult, zeker weten.

Zo wordt een onbewoond eiland toch alle dagen fijn voor een jonge walrus. De opgejaagde meeuwen, die zullen er wel anders over denken.

Bron: Acta Ethologica, 13 december.