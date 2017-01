Heren, stop met het tailleren van uw pak. Het ziet er niet uit

Waarom dragen Nederlandse mannen zo graag pakken die als een korset zo strak zitten? Ik loop vaak achter groepjes jonge kantoormannen – makelaars, fiscalisten – die allemaal vrijwel identieke donkerblauwe pakken dragen. Met het silhouet is iets raars aan de hand: ze hebben een zandloperfiguur.

In populaire pakkenwinkels bieden verkopers vaak aan om de taille van een jasje in te nemen. Soms staat op de winkelvloer al een naaimachine met kleermaker paraat. De verleiding is groot om op het aanbod in te gaan; veel mannen vallen voor de illusie dat een getailleerd confectiepak eruit ziet als een maatpak. Of ze denken dat ze er met een ingesnoerd middel bij lopen als een stijlvolle Italiaan.

De snit van een goed pak brengt een gemiddeld mannenlichaam dichter bij de ideale mannelijke vorm.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Voor mannen is het grote voordeel van een pak, ten opzichte van bijvoorbeeld een joggingbroek en een capuchon-trui, dat het je gestalte verbetert.

Kleermakerskunst is een soort beeldhouwen: de snit van een goed pak brengt een gemiddeld mannenlichaam dichter bij de ideale mannelijke vorm. Die vorm is evolutionair bepaald: een vruchtbare man die vijanden van zich af kan houden heeft brede schouders en een smal middel. Vanaf de rug gezien een V.

De V-vorm

De meest voor de hand liggende esthetische kunstgreep is daarom het verbreden van de schouders. Genereus gesneden pakken met schoudervullingen waren vanaf de jaren tachtig tot diep in de jaren negentig normaal. Tegenwoordig zijn ‘natural shoulders’ in de mode, een uitvinding van Napolitaanse kleermakers: jasjes met een mouwaanzet die net zo ongestructureerd is als die van een overhemd of trui. Daarmee laat je je schouders niet breder lijken dan ze zijn.

Wil je toch die V-vorm en heb je niet het lichaam van Cristiano Ronaldo, dan kun je alleen nog je middel smaller maken. Tailleren dus, met als gevolg dat een pak dat prachtig om je schouders valt, rond je middel het effect geeft van een rollade.

Mannen, tailleren is voor jurken. Bedenk dat de pakken die je nu kunt kopen geen jaren negentig-hobbezakken zijn maar meestal al vrij slank vallen. Nog strakker staat echt niet altijd beter. Vraag je bij het passen van je volgende pak niet af of het strakker kan, maar stel jezelf liever de vraag: kan ik hierin dansen?