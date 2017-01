Goedkoper dan goedkoop? Dat kan

Een laptophoes voor 3 euro, een lippenstift voor 1 euro, een iPhone-hoesje voor 1,50 euro, een Frozen-jurk voor 6 euro, voetbalschoenen voor 25 euro. Ook koopjesjagers in Nederland hebben de Chinese website AliExpress ontdekt. Wie nog minder wil betalen dan bij budgetwinkels als Action, Xenos en Zeeman kan online bij de Chinese handelaren bestellen. Verzendkosten zijn er vaak niet.

Het duurt een paar weken voor je pakket binnen is, maar dan heb je voor een paar euro artikelen die in Nederland meer dan het dubbele kosten. De ene consument gebruikt AliExpress om sieraden en cadeautjes voor de kinderen te kopen, de ander vindt er elektronische onderdelen waar je in Nederland speciaalzaken voor moet afstruinen. Allemaal Chinees fabrikaat, zonder tussenkomst (en kosten) van importeurs of winkels, want je koopt op AliExpress direct bij de fabrikant.

„AliExpress vult een groot gat in de markt van merkloze kleding en elektronica”, laat moederbedrijf Alibaba via een woordvoerder weten. „Er zit heel weinig verschil tussen de kostprijs van de fabrikant en de consumentenprijs.”

Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse webwinkels? Vooralsnog speelt AliExpress een marginale rol in Nederland, zegt Wijnand Jongen, directeur van de belangenvereniging van webwinkels Thuiswinkel.org. Hoe groot AliExpress in Nederland is, is niet precies te zeggen. Internetreus Alibaba, die talloze websites en webwinkels exploiteert – zoals Taobao en Tmall – wil alleen zeggen dat Nederland een groeiende markt voor het bedrijf is en dat de gehele omzet van internationale consumentenverkoop in 2016 met 25 procent is gestegen tot 342 miljoen dollar (326 miljoen euro). Dit is de omzet via de diensten die Alibaba biedt; de omzet aan verkochte goederen via de handelaren op de sites bedraagt honderden miljarden.

Tip: Invoerrechten De bezorging kan tot vier weken op zich laten wachten. Vergeet niet dat je in sommige gevallen invoerrechten en btw moet betalen. Koop je een product van meer dan 22 euro, dan komt daar 21 procent btw bij. Is er meer dan 150 euro voor het product betaald, dan komt er nog 3 procent aan invoerrechten bij. Het kan zijn dat je een verplichte heffing ontloopt met je pakketje uit China. De douane maakt naar eigen zeggen in de controle een selectie „op basis van een risicoanalyse waarbij het land van oorsprong een van de indicatoren is”. Dat kan de reden zijn dat pakketjes uit de VS (risico dat het duurdere goederen zijn) vaker worden gecontroleerd dan die uit China (goedkopere goederen).

Wisselende verhalen

Is dat wel te vertrouwen, producten die zo goedkoop zijn? En van een site komen die duidelijk door een computer uit het Engels is vertaald? Zo zijn iPhone cases in de vertaling ‘iPhone gevallen’ en football kickers worden ‘voetbal kikkers’. De Consumentenbond hoort wisselende verhalen. „De één is razendenthousiast over de koopjes, de ander is ontevreden over de kwaliteit”, zegt woordvoerder Joyce Donat. In een eigen onderzoek bestelde de Consumentenbond twee jaar geleden merkloze tablets via AliExpress. De conclusie destijds: „We hebben aan ons Chinese avontuur een bittere nasmaak overgehouden. We kunnen het op basis van onze proefbestelling eigenlijk niemand aanbevelen.”

Donat: „Als consument ben je in Nederland beschermd door de Nederlandse garantiewet. Dat geldt niet als je een aankoop doet bij een webshop buiten de EU. Op de Aziatische websites staat weinig over garantie. De sites Miniinthebox en Lightinthebox geven slechts een maand garantie, alleen op productfouten. Ook hierover krijgen we verschillende ervaringen van consumenten. Soms gaat het goed, soms niet. Maar wees je daarvan bewust: juridisch sta je zwak.”

Een webshop buiten de EU valt niet onder de garantiewet. Juridisch sta je zwak.

Alibaba zegt dat alle producten kunnen worden teruggestuurd en bij een conflict met een verkoper kan via één druk op de knop Alibaba worden ingeschakeld. Er worden maatregelen genomen om betrouwbare verkopers op de site te krijgen. Geld terugvragen kan, aldus AliExpress.

Op de site is te zien hoe vaak er bij een verkoper is besteld en hoe deze wordt beoordeeld, vaak met vijf sterren. Tegen verkopers van namaakproducten voert AliExpress een zerotolerancebeleid. Het bedrijf zegt de afgelopen twee jaar honderden miljoenen euro’s te hebben gestoken in het aanpakken van namaakproducten en de bescherming van consumenten.

Geen kwaliteitscontrole

Floor Nobels woont en werkt in China. De Nederlandse recruiter bestelt al haar boodschappen online via Tmall, een onlinewinkel van Alibaba waar ook Albert Heijn te vinden is met Nutrilon, stroopwafels en cruesli. „Iedereen bestelt hier op een van de sites van Alibaba, vaak via Taobao of Tmall.” Wel waarschuwt Nobels: „Als je vanuit Nederland via AliExpress bestelt, moet je altijd de spullen kopen die ook in China worden gemaakt. Anders moeten ze eerst naar China worden geïmporteerd voor ze weer aan jou worden verkocht. Dan is het net zo duur als wanneer je het in Nederland koopt.”

Tip: Handig voor snoertjes, niet voor merkproducten Koop Chinese artikelen op AliExpress. Een dure Italiaanse tas moet eerst van Italië naar China en dan weer naar Nederland. Is het desondanks toch veel goedkoper op AliExpress, dan is het misschien te mooi om waar te zijn. Bekende merken zijn bij AliExpress nauwelijks goedkoper dan in Europa. Voor stekkertjes, schroefjes, kabeltjes en andere onderdelen voor elektronica die in Nederland naar verhouding heel duur of moeilijk verkrijgbaar zijn, is AliExpress een ideale verkoopsite.

Koop wel iets van Chinees computermerk Lenovo op AliExpress, maar niks van Apple, adviseert Nobels. „Dat laatste wordt misschien wel in China gemaakt, maar zo’n handelaar op AliExpress koopt misschien een restpartij op bij de fabriek. Omdat je zonder tussenkomst van winkels of distributeurs koopt, mis je echt de kwaliteitscontrole en de garantie die je via andere winkels wel hebt.”

AliExpress lijkt nog geen prioriteit voor Alibaba. Er is een kantoor in Nederland, maar dat is er vooral om Nederlandse fabrikanten zo ver te krijgen hun spullen op AliExpress te verkopen. Europa kan wel belangrijk worden voor Alibaba, denkt Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org. „De voorspelling is dat ze zich over enkele jaren op Europa gaan richten. Als dat gebeurt valt er op prijs misschien moeilijk mee te concurreren. Maar een Nederlandse consument voelt zich misschien beter bij een Nederlandse verkoper, waar ook vertrouwen, service, gemak en snelle bezorging meespelen. Je moet van goeden huize komen om iemand te laten switchen.”