Geen treinverkeer Den Bosch-Oss door dodelijk ongeluk

Tussen Den Bosch en Oss rijden sinds vrijdagmiddag geen treinen nadat er een dodelijk ongeluk gebeurde op dit traject. In het Brabantse plaatsje Nuland overleed een man nadat zijn auto onder de trein terecht kwam, zo meldt de politie.

De aanrijding vond vrijdagmiddag rond 14.00 plaats op een bewaakte spoorwegovergang. Een woordvoerder van politie laat weten dat de oorzaak “nog niet bekend is, dat moeten we nog onderzoeken”.

Slachtoffer is vermoedelijk een 41-jarige man uit Oss

De identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld, maar het gaat volgens de politie vermoedelijk om een 41-jarige man uit Oss. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. In de trein raakte niemand gewond.

Het treinverkeer ligt in beide richtingen stil. De NS heeft bussen ingezet tussen Den Bosch en Oss, reizigers moeten rekening houden met 45 minuten extra reistijd. Mensen die reizen tussen Den Bosch en Nijmegen kunnen omreizen via Utrecht. De NS verwacht dat om 23.30 weer treinen over het traject kunnen rijden.

Laagste aantal doden bij spoorwegovergangen in 2016

Prorail maakte donderdag nog bekend dat in het afgelopen jaar de minste aantal doden ooit vielen op spoorwegovergangen. Er vonden in 2016 in totaal 26 incidenten plaats waar vier doden vielen en 28 gewonden.

Dat is een stuk minder dan in 2015, toen er bij 32 incidenten dertien doden vielen.