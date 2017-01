Familie Moszkowicz verliest kort geding: serie komt op tv

Televisieserie De Maatschap mag worden uitgezonden door de VPRO. De familie Moszkowicz spande een kort geding aan, omdat het verhaal teveel zou lijken op de geschiedenis van de familie, maar verloor dat vrijdag.

De tv-serie, die vanaf 25 januari wordt uitgezonden, gaat over een advocatenfamilie die sterk lijkt op de familie Moszkowicz. Volgens Moszkowicz maken de VPRO en tv-producent Dutch Mountain Film inbreuk op zijn auteursrecht, doordat zij het verhaal zouden hebben “gestolen” uit zijn autobiografie De straatvechter (2014).

De rechtbank in Amsterdam zegt echter dat er geen inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, omdat het overnemen van ware gebeurtenissen niet als inbreuk wordt aangemerkt. Daarnaast verschillen volgens de rechtbank het boek en de tv-serie “wezenlijk” van elkaar:

“De compositie, de verhaallijn in het boek, de manier waarop het verhaal wordt verteld, het taalgebruik en de gekozen volgorde van de gebeurtenissen vertonen wezenlijke verschillen met verhaallijnen, het taalgebruik en de werkwijze in de televisieserie.”

Zoon en advocaat

Yehudi Moszkowicz, advocaat en zoon van Robert Moszkowicz, eiste namens zijn vader een verbod op de serie. Volgens NRC-redacteur Wilfred Takken gaf Yehudi een aardige wending aan de zaak door te betogen dat de gewraakte scènes uit zijn vaders autobiografie niet echt waren gebeurd, maar door zijn vader waren verzonnen. Takken:

“Fictie is auteursrechtelijk makkelijker te beschermen dan non-fictie. Hiermee werd het een wonderlijke woordenstrijd over feit en fictie, waarbij de scheppers van de fictie (de tv-serie) zich op feiten beriepen, en de schepper van de non-fictie (het boek) op verzonnen gebeurtenissen.”

Beledigend portret

Toen de zaak diende op 21 december leek het er al op dat de familie de zaak niet zou winnen: de rechter wees tijdens het kort geding al een vordering af. Die ging erover dat volgens de familie de serie naast diefstal ook “diffamerend” was. Volgens Yehudi was de aan heroïne verslaafde zoon in de serie een beledigend portret van zijn vader. “Vooral omdat die zoon in de serie een gemene opmerking maakt over het kampnummer op zijn vaders arm, en omdat de vader op zijn beurt refereert aan zijn overleden kleinkind als ‘dat dooie zoontje van hem’”, zo schreef Takken eerder.

Dat deze eis afgewezen werd, kwam omdat hij te laat was ingediend. Als verklaring gaf de advocaat daarvoor “dat hij hem baseerde op scènes uit de serie die hij pas later van de beklaagden had gekregen”. Daarnaast had hij het ook erg druk: “Ik doe deze zaak voor mijn vader, tussen de bedrijven door.”