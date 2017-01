EK allround: Ireen Wüst wint 500 meter

Sterke rit Ireen Wüst

Schaatser Ireen Wüst is het EK allround sterk begonnen. Ze won de 500 meter overtuigend in 39,26. Antoinette de Jong eindigde als tweede met een tijd van 39,56, gevolgd door de Poolse Natalia Czerwonka (39,85).

Vijfvoudig kampioen Martina Sablikovva eindigde als vijfde in 40,18. Bijna een seconde langzamer dan haar belangrijkste concurrent Wüst. De andere Nederlandse schaatser Yvonne Nauta werd dertiende in 40,82.

Later op vrijdagavond is de 3.000 meter voor vrouwen waarin Wüst gekoppeld is aan Sablikova. Op zaterdag volgen de 1.500 meter en de 5.000 meter. In amper twintig uur moeten de schaatsers vier afstanden afleggen.