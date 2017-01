Een van de hoofdverdachten aanslag Bangladesh gedood

Opsporingsdiensten in Bangladesh hebben vrijdagochtend twee militanten om het leven gebracht, onder wie een van de hoofdverdachten van de aanslag op een café in de hoofdstad Dhaka vorig jaar. Dat meldt Reuters. Bij die aanslag kwamen twintig gijzelaars om het leven, voornamelijk buitenlanders, evenals twee agenten.

In het eerste weekend van juli 2016 werd een bloedbad aangericht in een café in een diplomatenwijk Gulshan in Dhaka dat populair is bij buitenlanders. Negen Italianen, zeven Japanners, drie Bengalen en een Indiër werden met machetes bewerkt en sommigen zelfs onthoofd. De gijzeling duurde in totaal twaalf uur. Getuigen vertelden later dat wie geen verzen uit de Koran kon voordragen, werd omgebracht met machetes.

De politiediensten in Bangladesh hebben tot nu toe ten minste veertig verdachten opgespoord en doodgeschoten.

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor het bloedbad in het café. Volgens de Bengaalse autoriteiten komen de daders uit het land zelf. Zij zouden onderdeel zijn van de radicale beweging Jama’at ul Mujahideen Bangladesh (JMB), die zich heeft aangesloten bij IS.

Toename geweld

Een week later viel diezelfde radicale beweging een politiepost aan. Hierbij vielen zeker twee doden en twaalf gewonden. Twee van de aanvallers werden gedood.

De aanval met een handgranaat en automatische wapens vond plaats in de buurt van Kishorenganj, ongeveer 140 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Dhaka. Op dat moment vond er een feestelijke bijeenkomst plaats waar ongeveer 200.000 mensen bijeen waren om het einde van de vastenmaand ramadan te vieren.

De schaal van de aanslag op het café-restaurant schrikte het land op en de tot dan toe passieve premier Sheikh Hasina beloofde in actie te komen tegen islamitische militanten. Afgelopen jaren is de terreur in Bangladesh toegenomen: radicale moslims plegen regelmatig aanslagen op seculiere bloggers, atheïsten en religieuze minderheden. Daarbij vielen enige tientallen doden.