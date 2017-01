Een kleine grote man

Het moet najaar 2008 zijn geweest, de kredietcrisis is op haar hoogtepunt. Aan de Zuidas interviewt een opgewonden jonge reporter enkele voorbijgangers.

Er komt een kleine, onopvallende oudere heer aangewandeld. De reporter aarzelt even maar vraagt dan toch diens mening over de huidige toestand in de financiële wereld.

Op rustige toon antwoordt de man dat zo’n crisis wel weer voorbijgaat.

Dat is blijkbaar niet het gewenste antwoord – de reporter heeft een snelle jongen in een streepjespak in het vizier en wendt zich abrupt af.

Meneer Szász, oud-directeur van De Nederlandsche Bank, hervat zijn dagelijkse wandeling.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote gevat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een Ikje inzenden via onze website nrc.nl/contact.