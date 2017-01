Dit zijn de boeken die NRC deze week bespreekt

●●●●● Ruth Franklin: Shirley Jackson Langzaam wordt de Amerikaanse schrijfster Shirley Jackson bevrijd van het etiket ‘gothic horror’. Haar romans en verhalen gaan eerder over angst, voor het bovennatuurlijke, en vooral voor de ander. Lees de recensie van Roos van Rijswijk: ‘Hoedt u voor uw medemensen‘ A Rather Haunted Life. Norton, 624 blz. € 32,99.

●●●●● Simone van Saarloos: De vrouw die Een roman over ‘creatieterrorisme’: dan weet je dat je geen lichte kost te wachten staat. Simone van Saarloos pakt in haar debuut klonen, verkrachters, vooroordelen en terrorisme bij de kop. Lees de recensie van Toef Jaeger: ‘De New-Yorkse marathon lopen in een boerka‘ Nijgh & Van Ditmar, 304 blz. € 19,99.

●●●●● Hannah van Wieringen: Prijs de dag voordat de avond valt ‘Schrijf over eieren’, adviseerde de Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector aan een negenjarige schrijfster in spe met wie ze correspondeerde. Die eigenaardige opdracht om over eieren te schrijven heeft Van Wieringen (1982) zelf opgepakt in haar novelle Prijs de dag voordat de avond valt, waarin we een man volgen die een dag met een ei door Amsterdam sjouwt. Zo’n plot typeert Van Wieringen: ze is wel in voor iets absurds, iets bevreemdends, en wars van volwassen, voldragen verklaringen van het waarom of het doel van zo’n uitgangspunt. Lees de recensie van Thomas de Veen: ‘Sjouwen door Amsterdam met een

warm gehouden ei in je rugzak‘ De Harmonie, 87 blz. € 16,90.

●●●●● Marcel Möring: Eden In deze eeuwen omspannende roman beleeft een wandelende jood avonturen, runt een psychiater een kliniek en weeft de schrijver een web van ideeën over ontheemding, tijd en eeuwigheid. Lees de recensie van Arjen Fortuin: ‘Ieder moet diep zijn eigen bos in‘ De Bezige Bij, 400 blz. € 19,90.

●●●●● Maria Semple: Today Will Be Different Als je niet schrijft, word je een gevaar voor de samenleving, zei een vriend tegen succesauteur Maria Semple. In haar nieuwe roman creëerde ze een personage dat zo kalm is als een achtbaan. Lees de recensie van Ellen de Bruin: ‘Een dag uit het leven van een hysterica‘ Little, Brown and Co., 259 blz. € 16,11.

●●●●● Antoine de Saint-Exupéry: Oorlogsvlieger In Oorlogsvlieger krijgt Saint-Ex, zoals hij algemeen genoemd wordt, opdracht een riskante verkenningsvlucht boven Frankrijk uit te voeren. Het is 23 mei 1940: het Franse leger trekt zich in wanorde terug voor de oprukkende Duitsers. Dat hij in 1942 met zoveel overzicht kon schrijven over deze onoverzichtelijke oorlog is verrassend; kennelijk beschikte hij als vliegenier werkelijk over een weids perspectief. Lees de recensie van Marco Kamphuis: ‘Vermisten worden altijd mooier in de herinnering, zie Saint-Ex‘ Vert. Nele Ysebaert. Van Oorschot, 189 blz. € 17,50.

●●●●● Paulette Jiles: News of the World Het Amerikaanse ‘Wilde Westen’ zoals wij dat kennen heeft nooit bestaan. Zodra pioniers de Mississippi overstaken om het westen te bevolken, sloeg de modernisatie toe. De titel, News of the World, verwijst naar alle veranderingen waaraan Amerika indertijd onderhevig was. Lees de recensie van Deniz Kuypers: ‘Dat ‘Wilde Westen’ heeft nooit bestaan‘ Harper Collins, 224 blz. € 20,48.

●●●●● Cynan Jones: Inham In deze kleine, uitzonderlijk goede roman moet een man met geheugenverlies in een kajak op volle zee zijn weg terugvinden. Het levert een briljant, bijna mythologisch verhaal op. Lees de recensie van Rob van Essen: ‘Teksteilanden in een zee van wit‘ Vert. Jona Hoek. Koppernik, 104 blz. € 16,50/

●●●●● Salaheddine Benchikhi: Salaheddine Punt NL In een soms geestig boek haalt deze Nederlands-Marokkaanse You Tuber, tv- en theatermaker en schrijver herinneringen op aan zijn jeugd in Zwijndrecht, ver voordat 9/11 alles veranderde. Lees de recensie van Sheila Kamerman: ‘Spijbelen was voor Marokkanen een eitje‘ Kom maar op met Nederland. Nijgh & Van Ditmar, 239 blz. € 18,50.

●●●●● Gerrit Jan Zwier: De omweg naar Paaseiland Elk boek over Paaseiland bevat onontkoombaar een woord als ‘mysterie’ of ‘raadsel’ of ‘geheim’ in de titel. Alleen al daarom is het nieuwe reisboek De omweg naar Paaseiland van Gerrit Jan Zwier (1947) een verrassing. Onder de nuchtere titel gaat een bijzonder verhaal schuil. Lees de recensie van Kester Freriks: ‘Op Paaseiland ziet Zwier de duinen van Texel opdoemen‘ Atlas Contact, 192 blz. € 19,99.

●●●●● Craig Harline: Jacobs vlucht Lang werd gedacht dat Nederland erg tolerant was tegenover verschillende geloven. Dat is onwaar. Het spreekwoord ‘twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’ is er niet voor niets. Lees de recensie van Roelof van Gelder: ‘Liever naar de hel dan protestant‘ Een familiesaga uit de Gouden Eeuw. Vantilt, 352 blz. € 24,95.

●●●●● Henk Roosenboom: Ontvoerd of gevlucht? De geschiedenis van geloofsafval en alle consequenties van dien, is nauwkeurig uitgeplozen door de gemeentearchivaris van Helmond, Henk Roosenboom. Ook hier was de familie-eer in het geding. Lees de recensie van Roelof van Gelder: ‘Liever naar de hel dan protestant‘ Religieuze spanningen in Brabant en de zaak Sophia Alberts, 1700-1710. Verloren,

234 blz. € 25,-

●●●●● Todd Mayfield en Travis Atria: Traveling Soul Soulmuzikant Curtis Mayfield was minder populair dan Stevie Wonder. Als zwarte, zelfbewuste, maar compromisloze man moest en zou hij gerespecteerd worden. Zijn invloed was groot. Lees de recensie van Bertram Mourits: ‘Een dwarse, onaaibare eigenaar van zichzelf‘ The Life of Curtis Mayfield. Chicago Review Press, 368 blz. € 25,49.