Dé tip voor het Rotterdams Film Festival: ‘Raw’

Twee bewusteloze bezoekers op het filmfestival van Toronto die per ambulance werden afgevoerd: op betere publiciteit kan je niet hopen. Op het filmfestival van Cannes in mei liep ik Raw mis, het veelbesproken debuut van Julia Ducournau dat daar de internationale persprijs won. Sindsdien ben ik razend benieuwd naar de art-horrorfilm die soms wordt vergeleken met de verbluffende kindervampierfilm Let the Right One In.

Raw gaat over een eerstejaars studente die in het kader van haar ontgroening rauwe konijnenlever moet eten, waarna de vreedzame vegetariër de smaak van rauw vlees te pakken krijgt en de zaken richting kannibalisme escaleren.

Popcornbunker

Films als Raw halen vaak de bioscoop niet: Hollywood gaat naar de popcornbunker, het lokale filmhuis draait voor 50+. Waar zie je films die niet helemaal sporen wel? Op het Internationaal Film Festival van Rotterdam, dat op 25 januari begint. Voor cinefielen altijd iets om naar uit te kijken: tien dagen films die je elders niet ziet. The good. The bad. The ugly.

Het Internationaal Filmfestival Rotterdam is van 25 januari t/m 5 februari.