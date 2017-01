De nieuwe vrouw naast Wilders

De ene na de andere politicus vertrok bij de PVV, net na de ‘minder-Marokkanen’-uitspraken van Geert Wilders in maart 2014. Kamerleden, raadsleden en PVV’ers uit het Europees parlement keerden hun leider de rug toe. Niet Vicky Maeijer, dan voorzitter van de Statenfractie Zuid-Holland. Op het moeilijkste moment in de PVV-carrière van Geert Wilders ging zij pal naast hem staan. In een verklaring veroordeelde ze „de hetze” tegen Wilders. Dat andere partijen niet meer samen wilden werken met de PVV noemde Maeijer „immoreel en ongepast.”

Het is trouw die binnen de PVV wordt beloond. Vicky Maeijer (30) is de hoogste nieuwe binnenkomer op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart, ze staat op plek 3. Wilders kondigde haar via twitter aan als „topkandidaat” en „talent.” Ze is net moeder geworden, maar kiest toch voor een zeer veeleisende Haagse baan.

Reis langs alle takken van PVV-stam

Een Rotterdamse die graag – en snel – marathons loopt. Ze kwam in 2006, het oprichtingsjaar, als 19-jarige stagiaire binnen en werd beleidsmedewerker van Kamerlid Raymond de Roon. Daarna begon een reis langs alle politieke takken aan de PVV-stam. Fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie in Zuid-Holland, sinds 2014 europarlementariër.

Maeijer praat snel, staccato. Maar ze is tot dusver politiek gezien weinig opvallend of relevant geweest. Sinds haar aantreden sprak ze in de plenaire zaal vooral over migratie, grensbewaking en terrorisme. Niet vaak, en meestal kreeg ze maar een minuutje spreektijd.

Eurocommissaris Frans Timmermans noemde ze een „akela” die „dan wel champagne kan bestellen in 14 talen, maar in geen enkele taal de wil van de gewone man verstaat.” Het instituut waarvoor ze werkt noemt Maeijer een „fopparlement” – analogie van Geert Wilders die de Tweede Kamer een „nepparlement” noemt. Bij stemmingen is Maeijer ook trouw aan haar partij. De website Votewatch rekende uit dat ze in 99,98 procent van de gevallen stemde in overeenstemming met het gedachtengoed van de PVV aan het Binnenhof.

Vicky ‘brengt hoop voor Henk en Ingrid’

Maeijer studeerde af op internationaal recht en Europees publiekrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met een scriptie over het Hof van Justitie van de Europese Unie. Over dat instituut was ze overigens in haar scriptie vrij lovend: opvallend voor een PVV’er en volkomen in tegenspraak met haar bijdragen in Brussel.

Bij Maeijers aantreden als fractievoorzitter in Zuid-Holland, 2011, zat Geert Wilders in de zaal. Hij was lovend over Maeijer. Ze bracht volgens de partijleider „een boodschap van bevrijding, een boodschap van hoop. Hoop voor christenen en vrijzinnigen. Voor blank en zwart. Hoop voor Henk en Ingrid.”