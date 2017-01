Code oranje: gladde wegen in heel het land door ijzel

Wie komende nacht en zaterdag overdag de weg op moet, moet uitkijken voor gladheid door sneeuw en ijzel. Het KNMI heeft daarom voor het gehele land code oranje afgegeven.

In het westen van het land kan men later op vrijdagavond rekenen op sneeuw. Na een aantal uur gaat deze winterse neerslag over in regen of motregen, met ijzel tot gevolg. Het neerslaggebied trekt langzaam oostwaarts, aldus het KNMI.

Zaterdag begint de dag nog geruime tijd met winterse neerslag in de vorm van lichte ijzel, in het zuidoosten aanvankelijk nog als sneeuw. Volgens het KNMI loopt de temperatuur van het westen uit langzaam op waarmee de gladheid vanaf het einde van de zaterdagochtend geleidelijk verdwijnt. Echter, in het oosten en zuidoosten kan de gladheid nog tot zaterdagavond aanhouden.

IJzel ontstaat als neerslag bevriest zodra die de grond bereikt. Wanneer het gaat ijzelen is volgens het KNMI moeilijk te voorspellen, omdat regen, sneeuw en ijsregen allemaal optreden als de temperatuur rond het vriespunt ligt. Een kleine temperatuurverandering kan dan tot een andere soort neerslag leiden.