CES is de grootste gadgetwinkel ter wereld

Flinterdunne tv’s, virtual reality, spraakbesturing in het hele huis en computers die ons bevrijden van saaie taken als autorijden, stofzuigen of boodschappen doen. Dat zijn de belangrijkste trends op de jaarlijkse gadgetbeurs CES die deze week in Las Vegas wordt gehouden.

CES, dit jaar voor de vijftigste keer, is een handelsbeurs voor de techsector met 165.000 bezoekers. Het gaat om apparaten die ons dagelijks leven nóg gemakkelijker zouden kunnen maken. Maar veel van de technologie die je in Las Vegas ziet zal nooit de winkelschappen, laat staan de huiskamer bereiken.

Een greep uit de gadgets. Tekst gaat verder onder de slideshow:



En als producten al in handen van de consument komen, dan is dat geen garantie voor succes. Samsung gaf woensdag een persconferentie waarin het probeerde de bittere nasmaak van de ontploffende Galaxy Note 7 telefoons weg te spoelen. De elektronicareus zag zich in 2016 gedwongen alle exemplaren van zijn duurste smartphone terug te roepen.

Volg Marc Hijink op Instagram voor meer foto- en video-updates vanaf CES

„We onderzoeken het en zodra we erachter komen zullen we het bekend maken”, zei Tim Baxter, hoofd van Samsungs Amerikaanse divisie. Meer woorden wilde Baxter niet vuil maken aan de Note 7-affaire. Eén kapitale blunder mag de rest van het Samsung-merk niet besmetten: de Zuid-Koreanen zijn al tien jaar marktleider in tv’s en bouwen aan een grotere afzetmarkt voor slimme huishoudelijke apparatuur. Denk aan wasmachines en droogtrommels die je via een app bestuurt en het pronkstuk: de koelkast met een enorm aanraakscherm. Deze gimmick was al te zien op de vorige CES maar wordt nu geïntegreerd in een hele reeks apparaten en laat zich via de stem besturen. Zoals de tv het centrum is van entertainment, is de interactieve koelkast het logistieke middelpunt van het gezin, waarop bijvoorbeeld iedereen zijn agenda bijhoudt.

Eej-aaj

Uiteindelijk is het doel dat de koelkast zelf de boodschappen gaat doen, als ultieme vorm van luiheid. Dat kan met artificiële intelligentie (AI), software die onze gedragspatronen leert kennen en ons zo bijstaat bij taken die we liever niet zelf uitvoeren, zegt onderzoeker Shawn DuBravac van de Consumer Technology Association.

AI (spreek uit:eej-aaj) is een modewoord dat vrijwel elke fabrikant nu in de mond neemt. Zelflerende software is geen wondermiddel, aldus DuBravac. Hij ziet toepassingen in “subtiele, kleine veranderingen” in het dagelijks bestaan. Zoals een koelkast die zelf zijn temperatuur regelt op basis van de veranderende inhoud. “Dat doe je zelf niet of nauwelijks, dus is het handig om dat te automatiseren.” Op die relatief onschuldige manier zal AI stapsgewijs het huishouden binnendringen, denkt hij.

Zelfrijdende auto

De meest tastbare vorm van AI is de autonoom rijdende auto, waarvan er op CES tientallen rondrijden. Er is veel rekenkracht, (kaart-)data en beeldanalyse nodig om uiteenlopende verkeerssituaties goed te interpreteren. Daarnaast houden camera’s en andere sensoren in de gaten of de bestuurder wel bij de les blijft. Een volledig zelfrijdende auto is nog wel jaar of tien van ons verwijderd maar de rijassistenten worden wel snel slimmer.

#Volkswagen kent het recept om aandacht te trekken op CES: men neme een plastic prototype en hale het stuur eruit. #Ces2017 Een foto die door marchijinknrc is geplaatst op 5 Jan 2017 om 6:49 PST

De CES is een dankbaar podium voor uitzinnige prototypes, zoals de Concept-I van Toyota. Deze auto wordt bewoond door een bemoeizuchtige boordcomputer, de Yui. Deze digitale assistent lijkt een soort Clippy op wielen. Communiceren met de auto gaat via spraakbesturing, en daarbij worden zelfs de lipbewegingen van de bestuurder gevolgd om de boodschap te begrijpen.

De zelfrijdende auto wordt gezien als een nieuwe plek om van entertainment te genieten: bij videodiensten als Netflix houden ze er al rekening mee dat er per dag een paar kwartier kijktijd bij komen van alle verveelde filerijders.

De nieuwe tv: flinterdun

De tv in de huiskamer blijft voorlopig het belangrijkste scherm voor vermaak. Jarenlang ging het het er op CES om wie de grootste tv’s kon produceren. Die strijd is gestreden - inmiddels draait het om wie het platste scherm maakt. LG wint dit jaar met een oled-scherm dat slechts 2,5 millimeter dik is. Organische leds (oleds) produceren zelf licht en hebben geen lamp aan de achterzijde nodig - dat maakt ze flinterdun. Ook Sony kiest nu voor oled voor zijn meest luxe tv’s en gebruikt daarvoor LG’s tv-panelen. Samsung houdt het voorlopig bij zijn eigen led-technologie.

De zijkant van deze oled-tv van #LG is eigenlijk interessanter dan de voorkant. Ultradun. #CES2017 Een video die is geplaatst door @marchijinknrc op 5 Jan 2017 om 6:46 PST

Computers voor de mens

Dankzij de voortdurende schaalverkleining in de computerindustrie is het mogelijk om ook het menselijk lichaam uit te rusten met extra apparatuur. Interessant voor de medische sector, maar ook voor gewone consumenten. NXP toont op CES de nieuwe koptelefoontechniek MiGLO. Het is een soort leesbril voor je oren, die geluiden van dichtbij kan benadrukken, en omgevingsgeluiden adequaat filtert. De demo, in een lawaaierige beurshal, is indrukwekkend.

NXP toont op CES de nieuwe koptelefoontechniek MiGLO. Een soort leesbril voor je oren die geluiden van dichtbij kan benadrukken, inclusief noise cancelling en muziek. Indrukwekkende demo. #CES2017 Een foto die door marchijinknrc is geplaatst op 4 Jan 2017 om 11:50 PST

Daarnaast struikel je op CES over de virtual en ‘mixed’ reality brillen die virtuele objecten over je werkelijke omgeving projecteren. Het gaat om toepassingen die voor enthousiaste gamers en professionele gebruikers interessant zijn, een echt massa-product is het nog niet.

Bwuerk… Drinking and driving gaat ook niet goed samen in virtual reality. #ces2017 Een video die is geplaatst door @marchijinknrc op 5 Jan 2017 om 6:43 PST

Nederlandse startups

In het Holland Pavilioen heeft Startup Delta een selectie van dertig beginnende Nederlandse techbedrijven verzameld. De startups krijgen een vergoeding voor de huur van de stand, een knaloranje vloerbedekking en veel publiek dat gelokt wordt met een paar mini-klompjes.

Startup Keezel was vorig jaar ook al op CES aanwezig. Zij maken een apparaat dat onveilige pubieke wifi-netwerken alsnog beveiligt. Ook Nederlands: moeder en zoon Nikeschin richtten een jaar geleden start-up E-Senses op. Hun Helios smart ring meet de hoeveelheid zonlicht die je kunt verdragen.

Moeder en zoon Nikeschin richtten een jaar geleden de Nederlandse start-up #E-Senses op. Hun #Helios ring meet de hoeveelheid zonlicht die je kunt verdragen. #ces2017 Een foto die door marchijinknrc is geplaatst op 5 Jan 2017 om 12:24 PST

Het Nederlandse Beam Labs is al een stuk verder: zij verkopen projectors die je in een lampfitting schroeft. Leuk voor thuis, maar vooral geschikt voor winkeletalages. Beam Labs hoopt op nieuwe klandizie in de Amerikaanse retailsector. CES is de perfecte plek om contacten te leggen voor de gedroomde internationale doorbraak.