Branchevereniging vuurwerk: onderzoek dode Meppel

De Belangenvereniging Pyrotechniek (BPN) wil dat er onderzoek gedaan wordt naar de vuurwerkdode die in Meppel viel tijdens de jaarwisseling. Dat stelt de voorzitter van de vereniging, Leo Groeneveld, vrijdag in het AD. Het slachtoffer was de eerste vuurwerkdode sinds 2013.

De politie sloot het onderzoek naar het voorval omdat ze geen aanwijzing ziet dat er sprake is geweest van een misdrijf. De BPN vindt echter dat de zaak uitgezocht moet worden om te ontdekken wat er is misgegaan. Mocht het gaan om een legaal stuk vuurwerk, dan wil de vereniging eventueel naar aanleiding van de conclusies haar campagnes en voorschriften aanpassen. Voorzitter Groeneveld, zelf de grootste vuurwerkimporteur van Nederland, zegt contact op te zullen nemen met de politie.

Lees ook dit onderzoek van NRC naar de vuurwerkbranche: Slimme lobby vuurwerk

Het 54-jarige slachtoffer uit Meppel raakte tijdens de nieuwjaarsnacht zwaargewond bij het afsteken van vuurwerk en overleed woensdagavond aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.