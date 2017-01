Bassie en Kokki, Bert en Snap, Buurman en Bie of toch Romeo en Julia?

Brouwer-Varenhorst? Dat klinkt de beachleek vooralsnog in de oren als een vergisduo: iets als Bassie en Kokki, Bert en Snap, Buurman en Bie. Want wij leven al jaren in het vertrouwde metrum van de medailleduo’s Brouwer-Meeuwsen (WK 2013 en brons in Rio) en Nummerdor-Varenhorst (zilver op het WK 2015). Maar dit weekend ziet u plotseling bij het NK indoor Brouwer-Varenhorst op het scorebord staan; en dat is geen nawee van uw Kerstkater: het is echt. Officieel zijn ze aangekondigd als ‘gelegenheidsduo’, maar dat klinkt toevalliger dan het is. Niet alleen wonnen ze vorig jaar óók als gelegenheidsduo dezelfde titel, kenners weten: they go way back.

In de Nederlandse jeugd was Brouwer-Varenhorst een begrip. Het toen Gronings-Nieuw-Buinense duo werd in 2008 tweede op het WK onder 21. Vandaar ook dat Christiaan Varenhorst zijn oude maatje Alexander Brouwer dadelijk belde, nadat Nummerdor zijn afscheid had aangekondigd. „Ik heb het nog niet eens aan Peter verteld”, zei Brouwer in oktober op tv. Peter Meeuwsen en hij hebben elkaar trouw gezworen tot en met Tokio 2020 – de resultaten zijn ernaar. Dus wat we nu in het Aalsmeerder zand zien is voorlopig niets blijvends. Maar ja, de toekomst is lang. Deden Romeo en Julia eigenlijk aan volleybal?