Agema nummer 2 op PVV-lijst, nieuwkomer Maeijer op 3

Tweede Kamerlid Fleur Agema is ook bij de verkiezingen in maart de nummer twee op de kandidatenlijst van de PVV. Dat maakte PVV-leider Wilders vrijdag bekend in De Telegraaf. De nummer drie van de lijst is nieuwkomer Vicky Maeijer, van wie eerder al duidelijk was dat ze in de top-5 van de lijst zou komen.

Agema (40) geldt al jaren als de rechterhand van Wilders en staat sinds de verkiezingen van 2006 op de tweede plek van de PVV-kandidatenlijst. Ze voert in de Kamer het woord over de gezondheidszorg en kwam vorige maand nog in het nieuws toen de Kamer zich unaniem achter een motie schaarde waarin steun werd uitgesproken voor het manifest over verpleeghuizen van Hugo Borst en Carin Gaemers. Agema zat in 2012 ook samen met Wilders aan tafel bij de stukgelopen onderhandelingen in Catshuis over de begroting, waardoor het kabinet Rutte-I - dat gedoogsteun kreeg van de PVV - ten val kwam.

De 30-jarige Vicky Maeijer zit sinds 2014 voor de PVV in het Europees parlement. Maeijer werkt al sinds oprichtingsjaar 2006 voor de PVV, waar ze begon als stagiaire. Politiek gezien valt ze tot dusver weinig op, maar ze is bijzonder trouw aan Wilders. Binnen de PVV is dat een belangrijk selectiecriterium. In De Telegraaf noemt ze haar derde plek vrijdag “een enorme eer”.

Lees ook: De nieuwe vrouw naast Wilders

Volledige lijst maandag openbaar

De volledige kandidatenlijst van de PVV wordt naar verwachting maandag openbaar. NRC meldde donderdag dat Tweede Kamerlid Reinette Klever niet opnieuw op de lijst zal staan. Klever is de eerste PVV’er van wie duidelijk is dat ze de partij na de verkiezingen verlaat. Volgens Klever is het na zes jaar in de landelijke politiek „mooi geweest”. Ze stelt dat de „combinatie werk-privé” moeilijk vol te houden is.