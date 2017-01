Zo oefent Amerika voor een aanval van Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kondigde zondag aan binnenkort een proeflancering uit te willen voeren met een langeafstandsraket. Het afgelopen jaar was er sowieso een waarin Noord-Korea naar hartelust experimenteerde met raketten: de ondergrondse nucleaire proef die het land deed in september was zelfs de zwaarste ooit. Voor iedereen was het duidelijk: Noord-Korea wil een kernwapen maken.

Hoewel het volgens experts nog jaren kan duren voordat Noord-Korea een langeafstandsraket heeft ontwikkeld die de Verenigde Staten kan bereiken, neemt dat land de nucleaire dreiging van Noord-Korea zeer serieus. Dat blijkt wel uit de voorzorgsmaatregelen die de VS nemen bij de Amerikaanse legerbasis in de Zuid-Koraanse hoofdstad Seoul. Daar deden de families van militairen mee aan een uitgebreide evacuatieoefening. CNN was erbij aanwezig en doorliep alle stappen van de evacuatie:

De families leren gedurende de tweedaagse oefening waar ze moeten verzamelen, wat ze mogen meenemen en waar ze naartoe worden gebracht. In eerste instantie reizen ze per bus en helikopter af naar een zuidelijk gelegen vliegveld. Van daaruit vertrekken ze in een militair vliegtuig naar eilanden in de omgeving, zoals het Japanse eiland Okinawa in de Oost-Chinese Zee.

Hoewel de families moeten lachen als de zesjarige Briannah bij de oefening een ‘Ghostbuster-masker’ op wordt gezet, beseft iedereen dat het om een serieuze zaak gaat. Haar twee jaar oudere zus Alannah heeft zelfs nog tips voor het leger:

“Ik snap niet waarom we naar zoveel plekken moeten afreizen bij de evacuatie. Waarom nemen we niet gewoon het vliegtuig vanuit Seoul?”

Het Japanse eiland Okinawa: