Wijnglazenbol

Na al die terugblikken kijk ik maar eens vooruit naar wat de wijndrinker in 2017 te wachten staat. Daarvoor heb ik de 4P-formule: uitnodigingen voor nabije proeverijen, onlangs ontvangen persberichten, recente publicaties in de (inter)nationale wijnpers en reeds gestuurde proef-flessen.

Aldus kan ik u voorspellen dat er het komende jaar nog meer Italiaans gedronken gaat worden. De trend die afgelopen jaar is ingezet zet door, met dank aan de groeiende belangstelling voor authentieke druiven. De bevestiging kreeg ik van zowel supermarktinkopers als gespecialiseerde importeurs.

Indirect zal ook het vaderlandse pizzeriawezen een kwaliteitsimpuls krijgen.

Vanuit New York informeerden bevriende gastronomen dat plaatselijke pizzeria’s het verschil niet meer willen (of kunnen) maken met bodem of beleg maar dit doen met bianco, rosso en rosato. Als hét voorbeeld wordt Marta genoemd.

Dit nieuwe concept, dat deel uitmaakt van horecatycoon Danny Meyer’s Union Square Hospitality Group, kent een buitengewone wijnlijst. Natuurlijk met een forse inbreng vanuit de Laars maar ook met grote wijnen van elders. In de recente Punch, een smakelijk online magazine over drank (punchdrink.com), wordt het ongekende champagne-aanbod van Marta bezongen. Wie volgt?

We gaan in Nederland sowieso meer van de betere ‘belletjes’ drinken. Met ingang van 1 januari is de bubbeltax afgeschaft, een luxe belasting die hier jarenlang op mousserende kwaliteitswijn is geheven.

Uit Frankrijk zal chenin blanc van zich laten horen. Te lang heeft de andere druif uit de Loire zich laten wegbiggen door buurtgenootje sauvignon blanc. Voorts zorgt de opkomst van de ‘zure keuken’ (ceviche is de nieuwe carpaccio) ervoor dat de belangstelling voor wit met een hoge zuurgraad zal toenemen. Muscadet en vinho verde profiteren.

Het slotakkoord wordt door Duitsland verzorgd. En wel met rood. Spätburgunder, de evenknie van pinot noir, is inmiddels nagenoeg bekend maar hou vooral ook die smakelijke Dornfelder in de gaten. Tot zover de wijnen uit onze eigen, vertrouwde oude wereld.