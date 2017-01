Verdachte schietpartij Ten Katestraat opgepakt

In Parijs is een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij in de Amsterdamse Ten Katestraat, afgelopen november. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om een 33-jarige Amsterdammer die inmiddels is overgebracht naar de Amsterdamse politie. Hij wordt ervan verdacht in november te hebben geschoten. Na zijn arrestatie werden bij huiszoekingen woningen in Amsterdam-Zuidoost en Zaandijk bovendien een kilo cocaïne, een vuurwapen - niet het vuurwapen dat bij de schietpartij werd gebruikt - en 10.000 euro aan contant geld aangetroffen. Vrijdag beslist de rechter-commissaris of de 33-jarige verdachte langer vast blijft zitten.

Dodelijke schietpartij

Op 11 november kwam een 18-jarige bezoeker van een shishalounge aan de Ten Katestraat om het leven, toen twee mannen na een ruzie naar buiten gingen. Er ontstond vervolgens een vechtpartij tussen zeker drie mannen. Daarna werd er geschoten met een vuurwapen. Hierbij werd de 18-jarige bezoeker onbedoeld geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Op de avond van de schietpartij werden al meerdere verdachten aangehouden, onder wie de bestuurder van een auto die zou zijn weggereden net na het incident. Ook werden twee mannen opgepakt die lichtgewond raakten bij de schietpartij. Het drietal werd na verhoor vrijgelaten.

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan liet de bewuste shishalounge vorige maand voor onbepaalde tijd sluiten. Eerder werd ook shishalounge Fayrouz, aan de Amsterdamse Amstelveensweg, gesloten nadat op de stoep voor de zaak het hoofd was aangetroffen van een 23-jarige Amsterdammer. Het bleek te gaan om een wraakactie in de Amsterdamse onderwereld.

De Ten Katestraat in Amsterdam-West: