Uitstel voor 150 paren na ivf-fout in UMC Utrecht

De vruchtbaarheidsbehandeling van in totaal 150 paren in het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht is tot zeker een maand uitgesteld vanwege eerdere fouten in het laboratorium. Vorige week meldde het ziekenhuis nog dat bij 84 paren de ivf-behandeling werd opgeschort. De stijging komt doordat nu ook patiënten van andere ziekenhuizen die het laboratorium van het UMC gebruiken, in kaart zijn gebracht. Het aantal gedupeerde paren kan nog verder oplopen, zegt een woordvoerder van het UMC.

Vorige week werd bekend dat er bij 26 paren die een zogeheten ICSI-behandeling deden mogelijk zaad van een verkeerde man is geïnjecteerd in de eicel van de vrouw. Volgens het UMC is hierbij een instrument op een verkeerde manier gebruikt. In een rubberen buisje dat bevestigd is aan de pipet waarmee zaadcellen worden opgezogen, zat mogelijk nog zaad van een eerdere behandeling. Normaal gesproken zit tussen deze twee onderdelen een beschermend filter, maar dat ontbrak bij één bepaalde laborant. Hierdoor kan het zijn gebeurd dat de verkeerde zaadcel in de eicel is geïnjecteerd. Of dit ook echt het geval is, is nog onbekend en wordt onderzocht als de paren dit willen.

Negen paren hebben al een kind gekregen en vijf vrouwen zijn zwanger, van elf paren liggen één of meerdere embryo’s in de vriezer. Het aantal ingevroren embryo’s kan oplopen tot tien per paar. Wat hiermee zal gebeuren, is onbekend. Er zijn volgens UMC-woordvoerder Eric Trinthamer verschillende opties die besproken worden. Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om DNA-onderzoek te doen op de embryo’s.

Traject opnieuw ingaan

De paren kunnen er (ook zonder DNA-test) voor kiezen om de bestaande embryo’s te gebruiken of het hele traject opnieuw in te gaan. In het laatste geval moet de man spermacellen afstaan en de vrouw opnieuw een punctie ondergaan. Een „zwaar proces”, zegt Jesper Smeenk, gynaecoloog en woordvoerder van de Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie. De eierstokken van een vrouw worden tijdens een IVF- of ICSI-behandeling gestimuleerd met hormonen. Door de aanmaak van extra eicellen groeit de eierstok flink qua grootte, dat kan klachten veroorzaken. „Voor een punctie prik je met een naald via de vagina in de eierstok. Daar heeft een vrouw begrijpelijkerwijs last van.”

Op 1 februari gaat het UMCU door met behandelingen. De laboratoriumwerkzaamheden zijn opgeschort omdat wordt onderzocht hoe de procedurefout gemaakt kan zijn. „We weten wat er misgegaan is. Maar je wilt voorkomen dat er ergens in het hele behandeltraject soortgelijke fouten kunnen ontstaan.”

Jaarlijks worden er ongeveer zevenhonderd ICSI-behandelingen gedaan in het UMC.