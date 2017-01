Uitstel 150-ivf behandelingen na fout bij UMC Utrecht

De vruchtbaarheidsbehandeling van in totaal 150 vrouwen in het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht is tot zeker een maand uitgesteld vanwege een fout in het laboratorium. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis na berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

Eerder meldde het ziekenhuis dat bij 84 vrouwen de ivf-behandeling werd opgeschort. De stijging komt doordat het laboratorium van het UMC Utrecht ook werd gebruikt door vier omliggende ziekenhuizen. Het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum Amersfoort, Rijnstate en het St. Antonius Ziekenhuis.

Mogelijk zijn vrouwen met zaadcellen van verkeerde man bevrucht

Vorige week dinsdag werd bekend dat bij 26 ivf-bevruchtingen in de periode medio april 2015 tot november 2016 mogelijk meerdere vrouwen met de zaadcellen van een verkeerde man zijn bevrucht. De helft van de vrouwen is zwanger of inmiddels bevallen. Van de andere helft liggen embryo’s in de vriezer.

De fout bij de ivf-behandeling ICSI, waar een eicel direct wordt geïnjecteerd met een zaadcel, ontstond omdat er zaad achterbleef in het instrument dat ook bij een volgende ingreep werd gebruikt. Het UMC Utrecht heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en het gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). De betrokken stellen krijgen een gesprek met een arts en kunnen desgewenst een dna-test ondergaan.