Turkse officieren veroordeeld tot levenslang om staatsgreep

Een rechter in het Oost-Turkse Erzurum heeft donderdag twee militaire officieren veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens hun vermeende rol bij de mislukte staatsgreep op 15 juli. Het zijn de eerste twee vonnissen die uitgesproken zijn tegen coupplegers, zo meldt persbureau AP.

De veroordeelden zijn kolonel Murat Kocak en majoor Murat Yilmaz, aldus staatspersbureau Anadolu Agency. De rechter oordeelde dat de twee hebben geprobeerd om de grondwettelijke orde in het land af te schaffen. Daarbij werden ze aangestuurd door de geestelijke Fethullah Gülen. Erdogan wijst hem aan als het brein achter de militaire machtsgreep.

Tegen Gülen eiste een officier van justitie in augustus tweemaal levenslang plus 1.900 jaar cel. Gülen woont al jaren in zelfverkozen ballingschap in de Verenigde staten.

Geschorst en ontslagen

In totaal zijn er in de periode na de coup 41.000 mensen gearresteerd en meer dan 100.000 ambtenaren ontslagen, in wat president Erdogan een “zuivering” van Turkije van “een parallelle staatsstructuur” noemt.