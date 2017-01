Strikte handhaving NVWA leidt tot flinke stijging boetes

Striktere handhaving door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zorgde in het afgelopen jaar ervoor dat het aantal boetes steeg met 20 procent in vergelijking met 2015. Dat maakte de NVWA op donderdag bekend.

In totaal hebben de inspecteurs 7.766 boetes uitgeschreven voor overtredingen van de Warenwet, de Tabaks- en rookwarenwet, de Geneesmiddelenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en wetten ter bescherming van dieren. Het gaat vooral om het verkopen van middelen die niet mogen worden verkocht of het geven van onjuiste informatie.

Striktere handhaving NVWA was wens van Tweede Kamer

Het grootste stijgingspercentage was bij de Geneesmiddelenwet met 225 procent; er werden in totaal 18 boetes uitgedeeld. Ook werden er percentueel meer boetes uitgedeeld voor overtredingen van de wet ter bescherming van dieren. Het gaat om een toename van 62 procent. In totaal werden er 1.075 boetes uitgeschreven. Bij deze overtredingen gaat het volgens een woordvoerder van de NVWA om:

“overtredingen als slechte behandeling van beesten, het niet schoonhouden van de hokken en afwezigheid van afleidingsmiddelen voor varkens. Zoals speeltjes en touwen die ook vervangen moeten worden”.

De verklaring van de flinke toename aan het aantal boetes is strengere handhaving van de inspecteurs, zo geeft de woordvoerder aan.

“In het verleden gaven we bij een lichte overtreding een waarschuwing. Nu wordt bij dezelfde overtreding een boete gegeven, vooral wanneer het bedrijf herhaaldelijk in de fout gaat”.

De Tweede Kamer had aangedrongen op strenger optreden van de NVWA. Het nieuwe beleid werd op 7 juli ingevoerd.

Hoogste boete was 180.000 euro

Het gemiddelde boetebedrag over 2016 was 1.461 euro en de hoogste boete die de NVWA uitschreef lag op 180.000 euro voor een overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet. In totaal is er voor ruim 9,5 miljoen euro aan boetes uitgedeeld.

De boetes van de NVWA worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het geld is bestemd voor de staatskas.