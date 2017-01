Robert Moszkowicz niet vervolgd voor oplichting

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat voormalig advocaat Robert Moszkowicz niet vervolgen voor oplichting. Acht personen deden, onafhankelijk van elkaar, aangifte tegen hem omdat hij zich zou hebben voorgedaan als advocaat terwijl hij in werkelijkheid jurist is. Het OM, dat bevestigt dat het gaat om Moszkowicz, stelt dat er te weinig bewijs is om tot vervolging over te gaan.

Moszkowicz is sinds 2006 geschrapt van het tableau wegens onbehoorlijke praktijkvoering. Dat betekent dat hij zich niet meer mag uitgeven voor advocaat. Tegenwoordig heeft hij daarom een juristenkantoor in Amstelveen. De acht aangevers beklaagden zich erover dat Moszkowicz met de inrichting van zijn kantoor - een advocatendiploma aan de muur en een toga aan de kapstok - de indruk had gewekt nog steeds advocaat te zijn. Tegenover één van hen zou hij bovendien hebben gezegd dat hij dat ambt nog steeds uitoefent.

Allen betaalden ze naar eigen zeggen grote sommen geld, maar waren ontevreden over de diensten die Moszkowicz uiteindelijk verrichtte. De cliënten wilden onder meer advies vanwege een arbeidsrechtelijk conflict en een strafrechtelijke procedure.

Seponering

De belangrijkste reden voor het OM om de aangiftes te seponeren is dat er sprake is van een gebrek aan bewijs van oplichting. Geen van het achttal heeft vooraf geverifieerd of ze daadwerkelijk met een advocaat van doen hadden. Bovendien verklaarde Moskowicz tijdens een verhoor tegenover de politie dat hij zich altijd als jurist heeft voorgesteld. Voor de grote sommen geld had hij naar eigen zeggen dan ook juridische diensten verleend. “Het klopt dát de jurist werkzaamheden had verricht, zijn cliënten waren alleen niet tevreden over de kwaliteit ervan”, meldt het OM.

Robert Moskowicz is niet de enige uit de beroemde advocatenfamilie die van het tableau is geschrapt. Ook zijn broers Bram (56) en David (66) werden de afgelopen jaren uit hun ambt gezet. Max (61) is de enige van de broers die nog als advocaat mag werken.