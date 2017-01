The Real Housewives of ISIS: grappig of niet?

Pijnlijk: je verschijnt op een feestje en je vriend of vriendin heeft precies dezelfde outfit aan. Ook in Raqqa gebeuren dat soort dingen: heeft je vriendin net een nieuw bomvest gekocht, terwijl ze wist dat jij er ook eentje had! Ouch. Zo cringe.

Klinkt dit absurd? Misschien, maar dit is pas één van de scènes in de nieuwe trailer van de satirische BBC-serie Revolting. Het draait daarin om The Real Housewives of ISIS - een satirische versie van de vele The Real Housewives of-programma’s, uit de VS. En dus zien we een groep IS-vrouwen met vriendinnenproblemen zoals je ze volgens de BBC alleen in het kalifaat kan tegenkomen. Zoals: wat doen we aan naar de onthoofding?

Aan het begin verschijnt nog wel een waarschuwing (‘pas op: humor voor volwassenen’), maar ondanks dat kreeg de video een storm aan kritiek (en vervolgens weer steun) over zich heen. Vooral in de bijna 100 duizend reacties-tellende comment section onder de Facebook-post wordt flink gediscussieerd, met discussies die tot in de honderden reacties lopen.

Niet grappig, vinden veel mensen - zelfs als je van politiek incorrecte humor houdt. Of gewoon briljante satire die zelfs nog een les leert aan jonge meiden die naar IS willen overstappen? Ook op Twitter leidde de video tot veel reacties. De Britse comedian Ali Shahalom zag de humor er wel van in:

UncleMeraj Meraj. The BBC really made a satirical show called “The Real Housewives of ISIS” while the real housewives of ISIS are being raped and abused daily 4 januari 2017 @ 15:47

HarryShotton Harry Shotton Constructing an image of Muslim women as oppressed and fond of terrorism at a time of widespread gendered Islamophobia is deeply sinister. 4 januari 2017 @ 16:09

Al-Jazeera sprak met Midden-Oosten-expert Sara Salem die haar visie gaf op de video:

“Het kan misschien sommige mensen hun visie op moslimvrouwen veranderen omdat het de spot drijft met de berichten die we constant horen. Maar voor veel anderen zal het niks meer zijn dan comedy, gebaseerd op dingen die ze al geloven en zullen blijven geloven.”

Wat je er ook van vindt, er is in ieder geval één duidelijke winnaar van de rel: het programma Revolting. Met een post die ruim 260 duizend keer gedeeld is, 14 miljoen keer werd bekeken en die het wereldnieuws haalde, weten nu massa’s mensen wat er dinsdag om tien uur ‘s avonds op BBC Two is.

Bekijk hier de video op de Facebook-pagina van BBC Two (de derde video onder het kopje ‘All videos’).